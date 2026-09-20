Hơn một thế kỷ âm nhạc Hà Nội được tái hiện qua 9 chặng nghệ thuật

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, với chủ đề “Hà Nội - Dòng chảy di sản”, do Bảo tàng Hà Nội tổ chức.

Không chỉ là một đêm biểu diễn, “Kết nối di sản - Kiến tạo tương lai” được xây dựng theo hình thức sân khấu có cốt truyện xuyên suốt. Hình tượng “chuyến tàu xuyên không gian và thời gian” dẫn dắt khán giả đi qua những dấu mốc của âm nhạc Hà Nội, từ diễn xướng dân gian, sự hình thành của tân nhạc, âm nhạc thời chiến đến Rock Việt, Pop, Indie, Jazz, Acoustic và đời sống sáng tạo của người trẻ hiện nay.

Toàn bộ chương trình được chia thành 9 chặng nghệ thuật liên hoàn, mở đầu bằng “Thanh âm nguồn cội”. Không gian đình làng, ca quán và chợ cổ Thăng Long được tái hiện qua ca trù, hát xẩm cùng những loại hình diễn xướng từng gắn với đời sống văn hóa của kinh kỳ.

Nghệ thuật truyền thống được tái hiện trong chương trình “Kết nối di sản - Kiến tạo tương lai” tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: BTC

Từ nền tảng truyền thống, chương trình chuyển sang giai đoạn hình thành tân nhạc vào cuối thập niên 1930, khi âm nhạc Việt Nam bắt đầu tiếp nhận ảnh hưởng phương Tây nhưng vẫn giữ những đặc trưng văn hóa dân tộc.

Các chặng tiếp theo tái hiện Hà Nội trong những năm tháng chiến tranh, khát vọng hòa bình và công cuộc tái thiết đất nước. Những ca khúc gắn với nhiều thế hệ người Hà Nội được đặt trong không gian kết hợp hình ảnh tư liệu, ánh sáng và hiệu ứng thị giác, tạo nên những lát cắt về một Thủ đô kiên cường, hào hoa.

Dòng chảy âm nhạc tiếp tục được nối dài qua thời kỳ bao cấp, hậu bao cấp, sự du nhập của âm nhạc quốc tế, làn sóng nhạc trẻ những năm 1990 và giai đoạn bùng nổ của Rock Việt đầu những năm 2000.

Khán giả cũng có dịp gặp lại hình ảnh những băng cassette nhạc quốc tế, không gian biểu diễn của các ban nhạc trẻ, sự xuất hiện của Pop, Indie, Jazz, Acoustic và quá trình hình thành các cộng đồng âm nhạc tại Hà Nội.

Cao trào của chương trình nằm ở chặng “Đi tìm căn cước”, đặt ra vấn đề về bản sắc văn hóa trong bối cảnh hội nhập. Khi nhân vật chính lạc giữa một Hà Nội giả tưởng sau biến cố, những thanh âm của hát xẩm trở thành sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, giúp nhân vật tìm lại ký ức và nhận diện cội nguồn.

Chương trình khép lại bằng màn hòa diễn giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đương đại, chuyển tải thông điệp: những sáng tạo trong tương lai cần được nuôi dưỡng từ các giá trị văn hóa bền vững.

Theo thông tin từ Bảo tàng Hà Nội, một số hiện vật gắn với lịch sử âm nhạc đương đại Việt Nam sẽ được đưa lên sân khấu trong chương trình. Trong đó có bộ trống từng được sử dụng trong chuyến lưu diễn đầu tiên của nhóm nhạc Boney M tại Hà Nội; bộ ampli bass đồng hành cùng RockStorm trong bảy năm; bộ cabinet Marshall 1960 gắn với nhiều album Rock tại Hà Nội và cây đàn từng được dùng để thu âm album đầu tiên của ban nhạc Bức Tường.

Phần trình diễn Rock mang đến sắc màu âm nhạc hiện đại, nối tiếp dòng chảy hơn một thế kỷ của âm nhạc Hà Nội. Ảnh: BTC

Sự xuất hiện của những hiện vật này góp phần kết nối câu chuyện sân khấu với các dấu mốc và ký ức của đời sống âm nhạc Thủ đô.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ban nhạc và cộng đồng sáng tạo trẻ đến từ các trường học, đơn vị đào tạo, không gian nghệ thuật như: Câu lạc bộ Văn nghệ Trường THPT Nhân Chính, Câu lạc bộ Le Stella - Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, Cộng đồng The Graduation, Câu lạc bộ Guitar Trường Đại học Y Hà Nội, VP Artist, Đại học FPT, Sa Đà Audio, Nhóm Xẩm 48h, Ban nhạc Bèo và SoA Music.

Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống, âm nhạc đương đại, sân khấu kể chuyện và trình diễn đa phương tiện, chương trình hướng tới đưa di sản đến gần hơn với người trẻ, đồng thời mở rộng vai trò của bảo tàng từ nơi lưu giữ hiện vật trở thành không gian sáng tạo, giáo dục và trải nghiệm cộng đồng.