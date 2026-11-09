Hơn một nửa 100 altcoin hàng đầu năm 2021 đã mất 90% giá trị

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Đáng chú ý, gần một nửa số altcoin này giảm hơn 95% giá trị, và có tới 70 loại từng chạm mức giá thấp nhất kể từ đỉnh năm 2021 vào một thời điểm trong năm nay. Trái lại, trong cùng khoảng thời gian, Bitcoin đã tăng khoảng 30%.

ALTCOIN THUA LỖ TĂNG 50% NGUỒN CUNG

Dù vậy, không phải tất cả altcoin từng dẫn đầu thị trường năm 2021 đều lao dốc. Trong số 100 altcoin này, có 7 loại hiện có giá trị cao hơn so với mức đỉnh hồi tháng 11/2021.

Đáng chú ý, Zcash tăng khoảng 646% sau đợt tăng giá mạnh của nhóm tiền điện tử chú trọng quyền riêng tư vào cuối năm 2025, trong khi TRON tăng 212%. Một số cái tên quen thuộc khác như XRP và BNB cũng lần lượt tăng 16% và 22%.

Trong đó, BNB là trường hợp cho thấy việc kiểm soát nguồn cung có thể mang lại lợi ích cho những người nắm giữ token. Mặc dù vốn hóa thị trường hiện thấp hơn khoảng 4% so với năm 2021, giá BNB lại cao hơn nhờ cơ chế đốt token, qua đó đưa lượng token lưu hành giảm 21%.

Trong số 81 token mất ít nhất 70% giá trị, nguồn cung lưu hành trung bình đã tăng khoảng 50%, trong khi vốn hóa thị trường trung bình giảm khoảng 95%. Đáng chú ý, ngay cả trong giả định không có thêm token nào được đưa vào lưu thông, 77 trong số 81 token này vẫn sẽ mất ít nhất 70% giá trị.

“Dữ liệu cho thấy vấn đề cốt lõi nằm ở nhu cầu thị trường. Trung bình, những đồng tiền mã hóa thua lỗ đã tăng khoảng 50% nguồn cung token kể từ năm 2021, trong khi thị trường hiện chỉ sẵn sàng trả mức giá tương đương 5% giá trị vốn hóa trước đây cho toàn bộ dự án”, bà Alice Liu, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại CoinMarketCap, cho biết trong email gửi tới Fortune.

Còn theo ông Jim Ferraioli, Giám đốc nghiên cứu và chiến lược tiền mã hoá tại Trung tâm Nghiên cứu Tài chính Schwab, số lượng các token cạnh tranh trên thị trường ngày càng nhiều, trong đó phần lớn tiền mã hóa có giá trị nền tảng rất hạn chế.

Việc một altcoin giảm 90% so với mức giá cao nhất trong quá khứ không đồng nghĩa với việc đồng tiền đó đang được định giá thấp và trở thành cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nếu mức định giá trước đây vốn đã thiếu cơ sở, thì mức giá hiện tại dù thấp hơn rất nhiều cũng chưa chắc sẽ là lựa chọn đầu tư hợp lý.

VÌ SAO NHIỀU ALTCOIN GIẢM SÂU DÙ VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG VẪN TĂNG?

Nguồn cung token là yếu tố khiến việc đánh giá giá trị thực của một dự án tiền mã hóa trở nên phức tạp hơn. Chẳng hạn, vốn hóa thị trường của Solana hiện chỉ thấp hơn khoảng 10% so với tháng 11/2021. Tuy nhiên, do lượng token lưu hành gần như tăng gấp đôi, giá SOL đã giảm tới 54%.

Tương tự, vốn hóa thị trường của NEAR tăng khoảng 20% so với cùng kỳ, nhưng giá token vẫn giảm 51% do nguồn cung lưu hành tăng hơn gấp đôi.

Những trường hợp này cho thấy vốn hóa thị trường và giá của từng token có thể diễn biến rất khác nhau. Vốn hóa thị trường phản ánh tổng giá trị của lượng token đang lưu hành theo mức giá hiện tại, trong khi giá mỗi token còn chịu tác động trực tiếp từ quy mô nguồn cung.

Vấn đề khác cần xem xét là giá trị kinh tế do mạng lưới tạo ra cuối cùng sẽ thuộc về ai. Một blockchain có thể gia tăng số lượng giao dịch và doanh thu từ phí, nhưng điều đó không đồng nghĩa những người nắm giữ token sẽ trực tiếp được hưởng lợi. Nguồn thu có thể được phân bổ cho các nhà xác thực giao dịch, nhà phát triển ứng dụng hoặc chuyển vào các quỹ dự trữ của dự án.

Hoạt động staking (khóa token để tham gia xác thực giao dịch và nhận phần thưởng) cũng có thể làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của những người nắm giữ token. Trong trường hợp phần thưởng được trả bằng token mới phát hành, tổng số token của nhà đầu tư có thể tăng lên, nhưng tỷ lệ nắm giữ của họ trong tổng nguồn cung lại giảm xuống. Nói cách khác, nhà đầu tư có thêm token nhưng tỷ trọng sở hữu trong toàn bộ mạng lưới có thể bị thu hẹp.

Theo các chuyên gia, sự mở rộng của mạng lưới cần có cơ chế kết nối rõ ràng với nhu cầu đối với token. Nếu hoạt động của hệ sinh thái tăng lên nhưng không tạo ra nhu cầu tương ứng đối với token, sự tăng trưởng về công nghệ và người dùng chưa chắc được phản ánh vào giá trị của tài sản.