Hơn một năm mua vé, nữ nhân viên văn phòng trúng Vietlott hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Chi nhánh TP.HCM thuộc Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng thứ 255. Theo đó, khách hàng là chị H. đã lĩnh thưởng số tiền hơn 63 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Trước đó, chị H. đã mang vé số có bộ số trùng với kết quả Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay số 255 có bộ số 05 - 10 - 13 - 19 - 25 - 44 đến Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh yêu cầu được trả thưởng. Sau khi kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé hợp lệ và trúng Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng thứ 255 ngày 9/3/2018.

Chị H. nhận giải Jackpot 2 trị giá hơn 63 tỷ đồng

Vé của chị H. được phát hành tại điểm bán hàng xổ số tự chọn Vietlott: Số 202 đường Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM.

Chia sẻ tại buổi nhận thưởng, chị H. cho biết có thói quen mua vé số hàng ngày và đã mua sản phẩm Vietlott từ lúc bắt đầu kinh doanh (tháng 7/2016). Sau một thời gian dài mua vé chị đã trúng giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ 255. Chị H. quê Long An, lấy chồng tại Tp. Hồ Chí Minh.

Để sẻ chia sự may mắn đối với xã hội, khách hàng may mắn, chị H. quyết định dành 400.000.000 đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội: “Gắn kết yêu thương” và “Mái ấm cho người nghèo”.

Minh Ngọc