Hôn má, cởi giày và đúng giờ: Quy tắc xã giao khi đi du lịch châu Âu

Tính đến tháng 9 năm nay, hashtag #etiquette (phép xã giao) đã đạt khoảng 4,4 tỷ lượt xem trên TikTok, trong khi lượt tìm kiếm cụm từ “làm thế nào để cư xử phải phép” cũng tăng lên nhanh chóng.

Một nụ hôn lên má, tặng quà, hay để lại thức ăn trên đĩa… những cử chỉ nhỏ này có thể mang ý nghĩa rất khác nhau ở các nước châu Âu. Trong khi đó, việc tuân thủ phong tục và nghi thức địa phương không chỉ thể hiện sự tôn trọng của bản thân đối với nơi đó mà còn giúp chính mình hòa nhập tốt hơn vào văn hóa của họ.

Du khách được giới thiệu món súp hải sản kiểu Pháp có tên Bouillabaisse, một đặc sản của vùng Marseille. (Ảnh: Minh Khôi)

Để giúp du khách hiểu rõ hơn về các chuẩn mực văn hóa châu Âu, Preply - một nền tảng học và dạy ngôn ngữ trực tuyến, đã thực hiện cuộc khảo sát về các phép xã giao thông thường ở khu vực này với sự tham gia của 1.600 người từ 27 quốc gia.

Cách chào hỏi phù hợp

85% số người được khảo sát cho biết họ sẽ đợi người kia chủ động hôn hai bên má như một lời chào. Tuy nhiên, tại Đan Mạch, Estonia, Thụy Điển và Slovenia, người ta sẽ từ chối thẳng thừng cử chỉ này.

Có nên cởi giày?

Mặc dù không phải đất nước nào cũng khắt khe như Thụy Điển - nơi 100% người tham gia khảo sát khẳng định đó là điều bắt buộc, nhưng việc cởi giày là thông lệ phổ biến trên khắp lục địa với 89% ý kiến tán thành.

Trong khi đó, người dân Tây Ban Nha, Italy và Bồ Đào Nha thấy rằng nên giữ nguyên giày khi vào nhà. Điều này có thể là do ở những nước này, khí hậu ấm áp hơn, đồng nghĩa với việc nhà cửa có ít thảm trải sàn hơn và do đó, việc cởi giầy là không cần thiết.

Mang quà hay không?

Theo hơn một nửa số người tham gia khảo sát, việc mang quà khi đến thăm nhà là thông lệ. Họ thường mang theo rượu vang hoặc hoa như lời cảm ơn gia chủ.

Mặt khác, một phần ba số người trả lời khảo sát, trong đó gồm người Áo, Anh và Tây Ban Nha tiết lộ họ chỉ tặng quà vào những dịp đặc biệt. Riêng tại Phần Lan, ý kiến đa số là không tặng quà cho chủ nhà.

Một góc phố cổ Cologne (Köln), Đức. (Ảnh: Minh Khôi)

Cách ăn thể hiện sự tôn trọng

Phần lớn người dân ở cả 27 quốc gia châu Âu trong cuộc khảo sát này nhất trí rằng, việc ăn hết sạch đồ ăn thể hiện sự tôn trọng.

Cụ thể, 82% nam giới và 75% nữ giới cho biết họ luôn ăn hết thức ăn trên đĩa. Tuy nhiên, một số phụ nữ để lại ít thức ăn như là phép lịch sự.

Nên đúng giờ hay sớm hơn?

Theo Preply, lượt tìm kiếm trực tuyến cho cụm từ “đến đúng giờ, sớm hay muộn thì tốt hơn?” đã tăng 66% trên toàn cầu trong năm qua.

Ở 23 trong số 27 quốc gia, người tham gia khảo sát đồng tình nên đến đúng giờ, nhất là tại Hy Lạp - nơi đặc biệt coi trọng giờ giấc chuẩn chỉnh.

Trong khi đó, những người đang sinh sống ở Czech, Đức, Ba Lan và Pháp lại nghĩ rằng nên đến sớm hơn giờ hẹn.

Mùa hè ở Nice, Pháp. (Ảnh: Minh Khôi)

Có thể nói, khi khám phá một đất nước khác, việc nắm vững những quy tắc xã giao cơ bản là rất cần thiết. Nếu không chắc chắn, bạn hãy quan sát và bắt chước những gì người dân địa phương làm, Madeline Enos - chuyên gia tại Preply, đưa ra lời khuyên.

Cô Enos chia sẻ thêm, đừng quá lo lắng về việc có thể mắc lỗi. Phép lịch sự nằm ở sự tôn trọng, chứ không phải sự hoàn hảo.

“Điều quan trọng là thể hiện sự quan tâm chân thành đến con người và văn hóa xung quanh. Điều này thường dẫn đến những tương tác và kết nối ý nghĩa nhất khi đi du lịch nước ngoài”, Enos nói.

(theo Euro News, US Today)