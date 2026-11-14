Hỗn loạn tại các sân bay Mỹ sau lệnh đình chỉ bay toàn quốc

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 13/11 ban hành lệnh đình chỉ toàn bộ chuyến cất cánh trên cả nước do sự cố liên lạc ảnh hưởng đến các trung tâm kiểm soát không lưu trên những tuyến bay.

Lệnh này kéo dài hơn 4 giờ trước khi được dỡ bỏ, nhưng hậu quả đối với hoạt động hàng không vẫn tiếp tục lan rộng.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin trấn an người dân rằng chưa có dấu hiệu cho thấy đất nước đang đối mặt với mối đe dọa an ninh.

Ông khẳng định sự cố không phải là một vụ khủng bố tương tự ngày 11/9/2001. Các quan chức chính quyền cũng cho biết nguyên nhân xuất phát từ sự cố mất liên lạc nghiêm trọng, không phải một cuộc tấn công có chủ đích.

Theo FlightAware, tính đến tối 13/11, hơn 9.500 chuyến bay tại Mỹ bị chậm và khoảng 5.300 chuyến bị hủy.

Tình trạng gián đoạn khiến hành khách tại các sân bay lớn như LaGuardia ở New York, Los Angeles, Las Vegas, Newark, Miami và Chicago O'Hare phải tìm phương án di chuyển thay thế.

Tại sân bay LaGuardia, bà Janice Llewellyn, 61 tuổi, lo lắng có thể bỏ lỡ đám cưới con gái ở Toronto, Canada. Chồng bà đã bay từ Anh sang Mỹ để tham dự sự kiện.

Trong khi đó, cựu binh không quân Mỹ Joseph Anderson, 72 tuổi, tìm cách trở về Oakland từ Las Vegas nhưng phải cân nhắc thuê xe tự lái. Hành lý ký gửi của ông cũng bị mắc kẹt tại sân bay.

Ở sân bay quốc tế Los Angeles, hành khách Zack Richeimer, 29 tuổi, dự định bay tới San Francisco nhưng nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải khi chuyến bay bị gián đoạn.

Anh tìm cách thuê ôtô để tiếp tục hành trình nhưng không liên lạc được với các công ty cho thuê xe.

Tình trạng thiếu thông tin khiến nhiều người phải xếp hàng dài tại các quầy thuê xe, trong khi ứng dụng và trang web của hãng hàng không cũng gặp trục trặc.

Tại sân bay Chicago O'Hare, một số hành khách cho biết máy bay đã phải chờ trên đường băng hơn 1 giờ 30 phút trước khi mở cửa cho mọi người rời khỏi khoang. Nhiều người không nhận được thông báo rõ ràng về nguyên nhân và thời điểm chuyến bay được nối lại.

Tại sân bay Seattle-Tacoma, trẻ em tranh thủ ngủ trong lúc gia đình chờ đợi. Ở Miami, hành khách nối chuyến quốc tế phải đối mặt với nguy cơ lỡ hành trình.

Một số người cân nhắc đặt khách sạn, thuê ôtô hoặc quay trở về nhà, trong khi các phương tiện thay thế ngày càng khan hiếm.

Sự cố lần này đánh dấu lần thứ ba Mỹ đình chỉ toàn bộ hoạt động cất cánh trên cả nước kể từ vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Lần gần nhất trước đó xảy ra năm 2023, khi hệ thống thông báo cho phi công gặp trục trặc và khiến hoạt động bay bị đình chỉ khoảng 90 phút.

Dù FAA đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ, những hành khách bị ảnh hưởng vẫn phải đối mặt với tình trạng chậm chuyến, hủy chuyến và lịch trình thay đổi.

Sự cố cho thấy mức độ phụ thuộc của ngành hàng không Mỹ vào hệ thống liên lạc và điều phối không lưu, đồng thời làm nổi bật những hệ lụy dây chuyền khi hoạt động cất cánh bị gián đoạn trên quy mô toàn quốc.