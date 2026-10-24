Hỗn loạn phe vé trước giờ G concert BIGBANG tại Hà Nội, lực lượng chức năng vào cuộc

Trong ngày 24/10, trước giờ diễn ra concert của BIGBANG tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thị trường mua bán vé bên ngoài địa điểm tổ chức thu hút sự chú ý. Nhiều người bán vé tìm cách tiếp cận khán giả có nhu cầu, đặc biệt là những người chưa kịp mua vé từ các kênh phân phối chính thức.

Theo những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, tính đến trưa 24/10, giá vé từ các phe vé vẫn ở mức cao. Cụ thể, hạng CAT3 được rao bán với giá lên tới 7 triệu đồng, trong khi vé Diamond có giá khoảng 12 triệu đồng. Đây là những mức giá được lan truyền trên mạng xã hội, chưa phải dữ liệu giao dịch được xác nhận độc lập.

Việc giá vé được đẩy lên cao trước giờ biểu diễn cho thấy nhu cầu sở hữu tấm vé vào phút chót của một bộ phận khán giả. Với những người hâm mộ chưa có cơ hội mua vé từ trước, thị trường bán lại trở thành một trong những lựa chọn được cân nhắc, dù mức giá có thể cao hơn đáng kể so với giá niêm yết ban đầu.

Tuy nhiên, hoạt động mua bán vé bên ngoài sân Mỹ Đình không chỉ gây chú ý bởi mức giá được chào bán. Theo những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bán vé cùng tìm kiếm khách hàng, dẫn đến tình trạng chèo kéo và tranh giành. Khung cảnh này khiến khu vực trước địa điểm tổ chức trở nên náo nhiệt ngay trước thời điểm concert bắt đầu.

Đáng chú ý, trong một số đoạn clip được chia sẻ, lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực bên ngoài sân vận động để làm việc với những người bán vé, đồng thời yêu cầu họ rời đi nhằm trả lại không gian cho khu vực tổ chức sự kiện. Hình ảnh này tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, trong bối cảnh người hâm mộ đang đổ dồn sự chú ý về hai đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc tại Hà Nội.

Video: Threads baprangbo

Tình trạng phe vé xuất hiện trước các sự kiện âm nhạc lớn không phải hiện tượng xa lạ. Khi nhu cầu mua vé tăng cao, thị trường bán lại thường trở nên sôi động, kéo theo nguy cơ giá vé bị đẩy lên vượt mức ban đầu. Đối với người mua, giao dịch qua các kênh không chính thức cũng tiềm ẩn những rủi ro liên quan đến nguồn gốc, tính hợp lệ của vé và khả năng phát sinh tranh chấp.

Trong bối cảnh đó, những hình ảnh mua bán vé trước concert BIGBANG trở thành một diễn biến đáng chú ý bên cạnh sức nóng của sự kiện. Sự quan tâm lớn dành cho nhóm nhạc góp phần khiến nhu cầu săn vé vào phút chót tăng lên, nhưng cũng đặt ra vấn đề về việc lựa chọn kênh giao dịch an toàn, tránh những trường hợp mua vé với giá cao nhưng không bảo đảm quyền lợi.

Nguồn: Threads baprangbo

BIGBANG tổ chức concert tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong hai ngày 24 và 25/10. Theo lịch trình được công bố, mỗi đêm diễn dự kiến bắt đầu lúc 19h30. Sự kiện nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, những người mong chờ cơ hội trực tiếp thưởng thức các màn trình diễn của nhóm nhạc gắn liền với nhiều bản hit nổi tiếng của K-pop.

Sau hai đêm diễn tại Hà Nội, tour lưu diễn của BIGBANG dự kiến tiếp tục đến Sydney (Australia) vào ngày 31/10. Trong khi người hâm mộ hướng sự chú ý đến sân khấu của nhóm, tình trạng mua bán vé bên ngoài sân Mỹ Đình và những mức giá được phe vé đưa ra cũng trở thành chủ đề được bàn luận trước giờ biểu diễn.