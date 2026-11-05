Hơn hai giờ xuyên rừng Hòn Hèo tìm kiếm người đi lạc lúc chập choạng tối

Thông tin từ Công an phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa ngày 5/11 xác nhận đã phối hợp các lực lượng chức năng tìm kiếm một thành viên trong đoàn kiểm đếm rừng đi lạc trong núi Hòn Hèo ở địa phương này.

Trước đó vào ngày 4/11, ông Hoàng Tùng (SN 1986) cùng 14 người khác trong đoàn công tác vào rừng Hòn Hèo kiểm đếm rừng để phục vụ dự án Nhà máy nước sạch Khu kinh tế Vân Phong. Đến 16h20’ chiều cùng ngày, đoàn công tác ra khỏi khu vực rừng ở phía lòng hồ thủy lợi Tiên Du, thì mới phát hiện ông Tùng đã đi lạc.

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, Công an phường Hòa Thắng huy động lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường, Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa, Đồn Biên phòng 368 thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Ban Quản lý Trạm thủy lợi hồ Tiên Du khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn.

Ông Hoàng Tùng (đứng giữa) sau khi được tìm thấy đưa ra khỏi núi Hòn Hèo trong đêm tối.

Thời điểm này không gian đang chuyển dần về đêm, trong khi địa hình rừng núi Hòn Hèo phức tạp, hiểm trở với những triền dốc trơn trượt, nhiều tảng đá chênh vênh, nên lực lượng tìm kiếm cứu nạn vấp phải không ít khó khăn.

Tuy nhiên với tinh thần quyết tâm cao độ, cùng với những nỗ lực tích cực vượt qua nhiều triền dốc, vực sâu, đến khoảng 18h30’ tối 4/11, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy ông Hoàng Tùng đang đi lạc trong rừng ở núi Hòn Hèo. Sau khi đưa ông Tùng về đến trung tâm phường Hòa Thắng, nhân viên y tế địa phương đã kiểm tra sức khỏe nạn nhân ổn định.