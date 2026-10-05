Hòn Đất trao nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn
Chiều 5/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòn Đất (An Giang) phối hợp đơn vị tài trợ tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Ngô Hồng Toàn, ngụ tổ 7, ấp Bến Đá.
Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Ngô Hồng Toàn.
Tham dự lễ bàn giao nhà có Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Ngọc Phúc; Bí thư Đảng ủy xã Hòn Đất Dương Minh Tâm và đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang.
Căn nhà có diện tích 40m², kết cấu khung sườn kẽm, mái lợp tole, với tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng. Trong đó, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Ngọc Phúc vận động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang hỗ trợ 50 triệu đồng, chính quyền địa phương vận động hỗ trợ 20 triệu đồng.
THU HƯƠNG
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hon-dat-trao-nha-dai-doan-ket-cho-ho-co-hoan-canh-kho-khan-a498871.html