Hòn Đất trao nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 5/10, Tổ công tác số 6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Tổ trưởng đã làm việc với thường trực đảng ủy các xã: Chi Lăng, Nhân Lý, Quan Sơn, Chiến Thắng, Bằng Mạc, Vạn Linh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.