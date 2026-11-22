Các đội tranh tài sôi nổi tại Giải đua thuyền mini năm 2026.

Ngày 22/11, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hòn Đất tổ chức Giải đua thuyền mini năm 2026, thu hút 12 đội với 240 vận động viên đến từ các xóm, ấp và chùa trên địa bàn các xã Hòn Đất, Thạnh Lộc và Mỹ Thuận.

Trước đó, Giải bóng đá mini nam cũng được tổ chức với 8 đội, gần 100 vận động viên tham gia.

Hai hoạt động thể thao nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và lễ hội Ok Om Bok năm 2026.

Thông qua các giải đấu, địa phương tạo sân chơi để người dân giao lưu, tăng cường tình đoàn kết giữa các cộng đồng dân cư, đồng thời góp phần duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với đời sống đồng bào Khmer.

Các đội tranh tài sôi nổi tại Giải đua thuyền mini năm 2026.