Lực lượng chức năng tháo gỡ lưới bẫy chim trái phép trên địa bàn.

Chiều 16/11, Công an xã Hòn Đất cho biết đã phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực 5 tổ chức tuần tra, kiểm tra địa bàn và phát hiện nhiều giàn lưới mờ (lưới tàng hình) giăng dọc bờ ruộng, lùm cây tại khu vực giáp ranh các ấp Hòn Sóc, Hòn Quéo và Lình Huỳnh nhằm bẫy bắt chim hoang dã, chim di cư.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng chưa xác định được chủ nhân số lưới trên nên đã lập biên bản, tháo dỡ và thu giữ hơn 400m lưới cùng các cọc tre. Trong quá trình tháo gỡ, tổ công tác phát hiện một cá thể chim sả đầu nâu (chim bói cá) bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã thả cá thể chim này về môi trường tự nhiên.

Cá thể chim sả đầu nâu được giải cứu và thả về môi trường tự nhiên.

Thời gian tới, Công an xã Hòn Đất sẽ tiếp tục phối hợp lực lượng Kiểm lâm tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, mua bán động vật hoang dã trái phép; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.