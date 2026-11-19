Hòn Đất kiện toàn Trưởng ban Công tác Mặt trận tại 11 ấp
Ngày 19/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòn Đất (An Giang) công bố quyết định công nhận 11 Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, thay thế các trưởng ban trước đây đã được cho thôi giữ chức danh theo nguyện vọng.
Các trưởng ban mới được công nhận tại 11 ấp gồm: Chòm Sao, Đường Hòn, Lình Huỳnh, Hòn Quéo, Huỳnh Sơn, Bến Đá, Tri Tôn, Hòn Sóc, Hòn Đất, Đầu Doi và Hòn Me.
Việc kiện toàn nhân sự nhằm củng cố tổ chức và hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở cơ sở. Đây là lực lượng trực tiếp phối hợp với chi bộ, trưởng ấp và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào tại địa phương.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hon-dat-kien-toan-truong-ban-cong-tac-mat-tran-tai-11-ap-a502929.html