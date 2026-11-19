Thường trực Đảng ủy xã Hòn Đất trao quyết định công nhận chức danh Trưởng ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các trưởng ban mới được công nhận tại 11 ấp gồm: Chòm Sao, Đường Hòn, Lình Huỳnh, Hòn Quéo, Huỳnh Sơn, Bến Đá, Tri Tôn, Hòn Sóc, Hòn Đất, Đầu Doi và Hòn Me.

Việc kiện toàn nhân sự nhằm củng cố tổ chức và hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở cơ sở. Đây là lực lượng trực tiếp phối hợp với chi bộ, trưởng ấp và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào tại địa phương.