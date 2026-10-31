Hòn Đất khởi công 4 cây cầu giao thông nông thôn, kinh phí hơn 2 tỷ đồng

Lãnh đạo xã Hòn Đất và đại diện các đơn vị tài trợ thực hiện nghi thức khởi công xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn.

4 cây cầu gồm Kênh 2, Kênh 3, Kênh 4 thuộc Bờ Tây, ấp Sơn Nam và cầu Kênh 6 thuộc Bờ Tây, ấp Sơn Thái. Các cầu được thiết kế bằng bê tông cốt thép, rộng 3,5m, dài từ 22-30m.

Trong kinh phí xây dựng, Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Kiên Giang tài trợ 260 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Trường An Thoại Sơn tài trợ 250 triệu đồng. Phần còn lại do địa phương, đơn vị thi công vận động và người dân đối ứng. Hội Từ thiện Trung Trực Rạch Giá đảm nhận thực hiện các công trình.

Các cây cầu góp phần hoàn thiện giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa. Dịp này, xã Hòn Đất trao 7 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại hai ấp.