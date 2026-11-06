Hòn Đất giao 560 biên chế, người làm việc trong năm 2026

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung trình tại kỳ họp.

Ngày 6/11, HĐND xã Hòn Đất khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết nghị các nội dung về công tác nhân sự, giao biên chế và điều chỉnh ngân sách địa phương.

Tại kỳ họp, HĐND xã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND xã đối với ông Nguyễn Văn Tân, nguyên Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã; đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã, giữ chức Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND xã quyết nghị giao 44 biên chế cán bộ, công chức cho các cơ quan thuộc chính quyền xã và 516 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã trong năm 2026.

Về ngân sách, HĐND xã thông qua điều chỉnh, bổ sung phương án xử lý kết dư ngân sách xã năm 2025, với tổng kinh phí sau điều chỉnh hơn 13,427 tỉ đồng, tăng hơn 6,46 tỉ đồng so với phương án trước đó.

Kỳ họp cũng thông qua việc điều chỉnh dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026.

THU HƯƠNG