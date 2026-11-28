Đại biểu dự lễ công nhận Hòn Đất là xã an toàn khu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức trao quyết định công nhận xã an toàn khu cho lãnh đạo xã Hòn Đất.

Ngày 28/11, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Hòn Đất là xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức dự lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền, quân và dân xã Hòn Đất đạt được; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, tinh thần đấu tranh cách mạng của quê hương cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ. Gắn việc phát huy giá trị danh hiệu xã an toàn khu với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức phát biểu tại lễ công bố quyết định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị địa phương quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với vùng an toàn khu.

Bên cạnh đó, cần bảo vệ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Hòn Đất và các di tích lịch sử - văn hóa, địa chỉ đỏ trên địa bàn; kết hợp bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và nâng cao đời sống nhân dân. Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế trong nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức tặng quà cho những người tham gia kháng chiến trên địa bàn xã Hòn Đất.

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác lập hồ sơ xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các địa bàn Nam Thái Sơn, Thổ Sơn, Lình Huỳnh và thị trấn Hòn Đất (nay thuộc xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, kiên cường đấu tranh, vượt qua nhiều khó khăn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Xã Hòn Đất có 62 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được truy tặng và phong tặng danh hiệu; 10 người tham gia hoạt động cách mạng bị địch bắt, tù đày; 76 thương binh, bệnh binh và 259 gia đình thờ cúng liệt sĩ. Đặc biệt, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Thổ Sơn được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; dân quân du kích xã Nam Thái Sơn được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Hòn Đất tặng giấy khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong công tác lập hồ sơ đề nghị công nhận xã an toàn khu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức tặng quà cho những người tham gia kháng chiến trên địa bàn.