Hòn Đảo Quên Lãng: Câu chuyện đến từ Đông Nam Á nhận 100% cà chua tươi

Hòn Đảo Quên Lãng theo chân đôi bạn thân Jo và Raissa khi cả hai tốt nghiệp và đứng trước những ngã rẽ rất khác nhau trong cuộc đời. Trong đêm chia tay, họ tình cờ bị lạc tới Nakali - mảnh đất thần thoại Philippines mà ông bà hay kể.

Tại đây, Jo và Raissa phải đối mặt với những người bạn mới, những kẻ thù nguy hiểm và một thử thách nghiệt ngã: muốn trở về thế giới thực, họ phải đánh đổi chính ký ức về tình bạn. Khi thời gian ngày càng cạn kiệt, cả hai buộc phải tìm cách trở về nhà trước khi quên mất nhau mãi mãi.

Hòn Đảo Quên Lãng từng nhận 100% cà chua tươi khi mới ra mắt.

Một trong những điểm nổi bật của Hòn Đảo Quên Lãng là phần hình ảnh giàu màu sắc, với Nakali được xây dựng như một vùng đất vừa kỳ ảo vừa đậm dấu ấn văn hóa Philippines. Đối lập với những chương rực rỡ của Nakali là một Manila mộc mạc, lấy cảm hứng từ chính những album ảnh gia đình cũ của đạo diễn Januel Mercado, tạo nên bảng màu ấm áp vương vấn hoài niệm.

Phim có đồ họa và màu sắc độc đáo.

Bộ phim cũng có sự kết nối đặc biệt với khán giả Việt Nam qua những chi tiết vừa mới lạ, vừa thân thuộc với đời sống Đông Nam Á. Cảm giác ấy hiện diện trong từng khung hình: Từ những khu chợ nhộn nhịp, nồi hầm nghi ngút khói của bà, tiếng karaoke vang lên rộn ràng cho đến những món ăn đường phố dân dã. Và trên hết, đó là câu chuyện về tình bạn, gia đình và những mối liên hệ mà chúng ta luôn muốn gìn giữ.

Nhiều chi tiết trong phim gần gũi với khán giả Việt Nam.

Những trải nghiệm ấy cũng góp phần làm rõ thông điệp của Hòn Đảo Quên Lãng: kapwa với ý nghĩa đề cao sự tôn trọng, quan tâm và gắn kết giữa con người với nhau. Trong phim, tinh thần kapwa được thể hiện rõ qua tình bạn giữa Jo và Raissa. Khi đứng trước nguy cơ đánh mất ký ức về nhau, tình bạn không chỉ là điều cả hai cố gắng bảo vệ mà còn trở thành điểm tựa giúp họ vượt qua những thử thách và tìm đường trở về.

Ai cũng muốn có tình bạn như Jo và Raissa.

Tinh thần ấy còn được thể hiện qua câu nói “Tayo na”. Nếu dịch theo nghĩa đen, cụm từ này có nghĩa là “đi thôi”, nhưng khi đặt trong ngữ cảnh của bộ phim, nó còn gợi lên một ý nghĩa sâu sắc hơn: “cùng nhau đi” hay cũng chính là lời nhắc nhở rằng những hành trình phía trước, dù nhiều bất ngờ và thử thách, sẽ luôn ý nghĩa hơn khi có một người đồng hành.