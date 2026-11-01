Hòn đảo chìm trong bóng tối, dẫn đường cho chim hải âu non

Cư dân trên đảo đã quyết định tắt đèn trong 5 đêm mỗi mùa Thu, nhằm khắc phục những tác động nghiêm trọng của ánh sáng nhân tạo đối với loài chim hải âu Cory. (Nguồn: The Guardian)

Đảo Corvo là hòn đảo nhỏ nhất và nằm ở cực Bắc của quần đảo Azores thuộc Bồ Đào Nha, có khoảng 450 cư dân. Từ năm 2019, người dân trên đảo duy trì việc tắt đèn công cộng trong 5 đêm mỗi mùa Thu nhằm giảm tác động của ánh sáng nhân tạo đối với chim hải âu Cory, loài chim biển đặc hữu của Đại Tây Dương.

Sáng kiến bắt đầu từ năm 1991, khi người dân nhận thấy nhiều chim hải âu non chết do mất phương hướng. Sau khoảng ba tháng trong tổ, chim non thực hiện chuyến bay đầu tiên ra đại dương, định hướng bằng các vì sao. Tuy nhiên, ánh sáng từ đèn đường khiến nhiều con bị lạc, va vào những con phố hẹp của làng Vila do Corvo.

Người dân địa phương bắt đầu tìm kiếm và giải cứu những con chim bị rơi xuống đất. Năm 1995, chính quyền Azores phát động chiến dịch “SOS Cagarro” (SOS chim hải âu), mở rộng hoạt động ra 8 hòn đảo còn lại. Hiệp hội Nghiên cứu Chim Bồ Đào Nha (SPEA) sau đó tham gia, góp phần phát triển chương trình.

Trong thời gian tắt đèn, người dân đi khắp làng để tìm những con chim mất phương hướng. Chim được giải cứu sẽ được đặt trong hộp bìa carton qua đêm để hồi phục, sau đó thả từ vách đá gần biển vào ngày hôm sau.

Theo chiến dịch, hơn 30.000 chim hải âu Cory non đã được giải cứu tại Azores kể từ năm 2015, trong đó khoảng 6.000 con được cứu trên đảo Corvo.

Corvo hiện là hòn đảo duy nhất thực hiện tắt hoàn toàn hệ thống chiếu sáng công cộng để giúp chim non tìm đường ra đại dương. Sáng kiến cho thấy việc giảm ô nhiễm ánh sáng có thể góp phần bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.