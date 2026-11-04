Hỗn chiến trên sân bóng, 51 cầu thủ và ban huấn luyện lĩnh thẻ đỏ

Theo Globo, bóng đá hầu như luôn có những khoảnh khắc lịch sử và ấn tượng. Lần này, địa điểm diễn ra tình huống bất ngờ là sân Parque do Sábia, ở Uberlândia, Minas Gerais, Brazil. Trận đấu giữa Uberlândia và Mamoré, thuộc vòng 2 Giải vô địch U20 Minas Gerais, đã có tới 51 thẻ đỏ

Trong số 51 người bị đuổi khỏi sân, 48 người nhận thẻ đỏ do ẩu đả trong hiệp hai. 3 người còn lại nhận thẻ vàng vì những lý do khác. Luike bên phía Uberlândia nhận thẻ vàng thứ hai vì hành vi đánh vào vùng bụng của đối thủ bằng tay, ngoài phạm vi tranh chấp bóng.

João Henrique thuộc đội người Mamoré, nhận thẻ vàng thứ hai sau khi xúc phạm trọng tài. Tiếp đó, Netinho bên phía Uberlândia bị truất quyền thi đấu trực tiếp sau khi đấm vào vùng bụng của thủ môn Mamoré.

Vụ ẩu đả lan rộng đã dẫn đến việc 51 thẻ đỏ được rút ra trong Giải vô địch U20 Minas Gerais. Ảnh: Reprodução.

Vụ ẩu đả nổ ra ở phút thứ 54 của hiệp hai, trong thời gian bù giờ, khi Mamoré ghi bàn thắng thứ ba, ấn định chiến thắng 3-1 trước Uberlândia.

Trong lúc ăn mừng bàn thắng của JV, Davi đã có những cử chỉ khiêu khích và gây hấn hướng về phía băng ghế dự bị của đội Uberlândia và buông lời lăng mạ.

Sau đó, cuộc ẩu đả lớn đã nổ ra trong trận đấu. Trọng tài Fernando Patrick đã nêu rõ lý do tương tự cho việc truất quyền thi đấu của 48 cầu thủ. Sau khi trận đấu kết thúc, họ đã nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đấm và đá đối thủ.

Do sự hỗn loạn, trọng tài không thể đuổi các cầu thủ ra khỏi sân khi bóng đang lăn và đã cho trận đấu kết thúc. Tất cả các cảnh cáo đều được ghi vào biên bản trận đấu. Tổng cộng có 22 cầu thủ của Uberlândia và 29 cầu thủ khác của Mamoré bị truất quyền thi đấu.

Trọng tài Fernando Patrick đã xử lý thêm hai sự cố liên quan đến trận đấu. Phút thứ 8 của hiệp hai, sau khi Luiki bị truất quyền thi đấu, các quan chức của Uberlândia, do Fábio Mineiro dẫn đầu, đã tràn vào sân và buông lời xúc phạm, đe dọa.

Fernando Patrick cho biết đã trình báo cảnh sát về những lời xúc phạm và đe dọa này.

Trọng tài cũng cho biết thêm rằng Bernardo Lage, giám đốc bóng đá của Uberlândia, đã báo cáo rằng phòng thay đồ nơi Mamoré ở đã bị chính các thành viên trong đội này phá hoại. Một báo cáo của cảnh sát sẽ được lập để ghi lại chi tiết thiệt hại đã gây ra.