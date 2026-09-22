Hỗn chiến khi thanh toán tiền cà phê, 6 người bị khởi tố

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: S.Đ)

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi), Y Xương Niê (23 tuổi), Ngô Trường Luân (38 tuổi), Nguyễn Trọng Việt (44 tuổi), Nguyễn Công Tài (22 tuổi) và Nguyễn Nam Trường (19 tuổi), cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Trong đó, Tùng, Y Xương, Luân và Việt bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Tài và Trường bị khởi tố về hai hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h30’ ngày 21/4, Tùng cùng nhóm bạn đến quán cà phê Hồ Sen, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Trong lúc thanh toán tiền, nhóm của Tùng xảy ra mâu thuẫn với hai nhân viên quán. Tùng được xác định đã hất ly nước vào mặt và dùng tay đánh vào đầu một nhân viên.

Sau đó, hai bên gọi điện, lôi kéo hàng chục người mang theo nhiều loại hung khí đến quán để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, hai nhóm lao vào đánh, chém nhau, khiến nhiều người bị thương nặng.

Nhận được tin báo, Công an xã Krông Ana nhanh chóng đến hiện trường, giải tán đám đông và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.