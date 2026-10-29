Hỗn chiến để quay clip đăng lên mạng xã hội, 17 đối tượng bị khởi tố

Theo kết quả điều tra, vào tháng 5/2026, nhằm mục đích nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội TikTok, Nguyễn Quang Tùng (SN 2009; trú tại phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi) cùng 11 đối tượng trong nhóm “Nhi Nhi” ở các xã: Bình Sơn, Đông Sơn, Thọ Phong... đã mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế, dao phóng lợn và các vật dụng khác đến phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) tìm nhóm khác để đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn.

Tại khu vực trên, nhóm “Nhi Nhi” đã đuổi đánh và dùng cây ba chĩa tấn công gây thương tích anh Bùi Hoàng Tuấn Thịnh (SN 2009; trú tại phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi) khiến nạn nhân ngã xuống đường. Sau đó, một nhóm thanh thiếu niên khác xuất hiện và tấn công lại. Hậu quả, trong lúc bỏ chạy, Nguyễn Quang Tùng bị ngã xuống đường và bị nhiều đối tượng bao vây đánh gây thương tích.

Các đối tượng tham gia hỗn chiến bị khởi tố

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSHS đã khẩn trương phối hợp với Công an các địa phương liên quan, vào cuộc điều tra, xác minh. Sau một thời gian thu thập đầy đủ tài liệu và chứng cứ, Phòng CSHS đã xác định hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo các gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, học sinh trong độ tuổi thanh thiếu niên; tuyệt đối không để các em tụ tập lang thang, đua đòi theo các hội nhóm lệch lạc trên không gian mạng để thách thức, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Cơ quan Công an sẽ kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, coi thường trật tự công cộng nhằm răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.