Sáng 26/11 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Tư vấn về khoa học và công nghệ tổ chức hội thảo khoa học "Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thúc đẩy ESG trong phát triển bền vững tại Việt Nam".

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu ESG phải được nội địa hóa, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam và năng lực của từng ngành, từng địa phương, từng doanh nghiệp.

Nội địa hóa ESG bằng chất liệu gì để vừa tiệm cận chuẩn mực toàn cầu, vừa phát huy được lợi thế độc bản của nền kinh tế? Trong tham luận trình bày tại hội thảo, ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH đã đưa ra một lời giải cụ thể: bắt đầu từ chính kho tàng tri thức bản địa và nguồn tài nguyên sinh học phong phú mà Việt Nam đang sở hữu.

Trong tư duy quản trị của TH, ESG không đơn thuần là một giấy thông hành mang tính phòng vệ để doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường, mà là nền móng kiến tạo một Thương hiệu quốc gia xanh, nơi vị thế của hàng hóa Việt được đo đếm bằng hàm lượng trí tuệ và công nghệ.

Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH. Ảnh: HT

Định vị Thương hiệu quốc gia trên trục xanh và công nghệ cao

Bản đồ cạnh tranh kinh tế toàn cầu đang được vẽ lại bởi ba lực đẩy cùng lúc: sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), các hàng rào tiêu chuẩn ESG ngày càng khắt khe và sự lên ngôi của mô hình kinh tế tuần hoàn. Với Tập đoàn TH, những chuyển động này không phải là rào cản kỹ thuật, mà là cơ hội tái phân chia thị phần toàn cầu mà doanh nghiệp Việt chỉ có thể bước vào khi sở hữu một thương hiệu đủ sức nặng.

Theo ông Ngô Minh Hải, bệ phóng thể chế cho cuộc đua ấy đã được mở ra. "Bộ tứ nghị quyết trụ cột", các Nghị quyết 71, 72 cùng Nghị quyết 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới đang tạo ra cơ chế thuận lợi để hình thành những doanh nghiệp đóng vai trò "cánh chim đầu đàn" trong từng lĩnh vực.

Từ bệ phóng thể chế đó, bản thân khái niệm Thương hiệu quốc gia cũng cần một cuộc đổi vai.

"Thương hiệu Quốc gia không còn chỉ là danh hiệu công nhận, mà phải trở thành đòn bẩy chiến lược", Chủ tịch Tập đoàn TH nhấn mạnh.

Đòn bẩy chiến lược ấy được vận hành thông qua ba cuộc chuyển dịch căn bản: chuyển từ gia công sang làm chủ công nghệ, thiết kế và sở hữu trí tuệ; chuyển từ cạnh tranh bằng lợi thế chi phí sang lợi thế giá trị; và chuyển từ tư duy bảo hộ nội địa sang hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Điểm hội tụ của cả ba cuộc chuyển dịch này chính là "màu xanh". Một thương hiệu quốc gia đạt chuẩn quốc tế trong kỷ nguyên mới buộc phải lấy trí tuệ, công nghệ cao và phát triển bền vững làm giá trị cốt lõi.

Trên nền tảng đó, TH phác họa một tầm nhìn định vị mới cho Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới: trở thành "Trung tâm tri thức bản địa, công nghệ sinh học xanh và an lành của thế giới". Một quốc gia tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải mã tài nguyên thiên nhiên, phục vụ sức khỏe và sự tái tạo năng lượng của con người.

Giải mã "kho báu" dược liệu bằng AI và mô hình cộng sinh

Để tầm nhìn chiến lược có một điểm tựa vật chất vững chắc, Tập đoàn TH chọn dược liệu làm hướng đi quan trọng. Việt Nam sở hữu hơn 5.000 loài thảo dược, nằm trong nhóm những quốc gia có độ đa dạng sinh học cao nhất hành tinh, đồng thời thừa hưởng di sản y học đồ sộ của các bậc đại danh y như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông.

Tuy nhiên, nghịch lý tồn tại nhiều năm qua là phần lớn kho báu ấy vẫn chỉ dừng lại ở dạng khai thác nguyên liệu thô với giá trị gia tăng thấp.

Ở góc độ doanh nghiệp tiên phong, lời giải được TH đưa ra là kết hợp khoa học công nghệ hiện đại với mô hình quản trị tài chính toàn cầu để thiết lập chuỗi giá trị đa ngành từ thực phẩm sạch, dược phẩm đến mỹ phẩm tự nhiên.

Mục tiêu tập đoàn là số hóa bản đồ gen của các loài dược liệu quý; trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào giải mã "ma trận sinh học" của thảo dược, kết hợp cùng công nghệ chế biến sâu nhằm nhân giá trị tinh chất lên hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Đích đến cuối cùng là chuyển hóa dược liệu thô thành những "tài sản trí tuệ quốc gia", những dòng sản phẩm độc bản có rào cản công nghệ cao và rất khó bị sao chép.

Chính trong chuỗi giá trị dược liệu công nghệ cao này, các trụ cột ESG hướng tới từ khẩu hiệu thành phương thức vận hành thực tế. Chủ tịch Tập đoàn TH mô tả đó là một hệ sinh thái cộng sinh công nghiệp tuần hoàn hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero), kết hợp cùng chuỗi du lịch sinh thái chữa lành.

Trong mô hình ấy, người nông dân được đặt ở vị trí "mắt xích đầu tiên" và hưởng lợi sinh kế trong chuỗi liên kết từ vùng trồng dược liệu được chuẩn hóa đến nhà máy chế biến hiện đại.

"Chúng tôi làm kinh tế không đánh đổi môi trường", ông Ngô Minh Hải khẳng định.

Cách tiếp cận bao trùm này đã chạm đúng vào một điểm nghẽn lớn được giới chuyên gia chỉ ra tại hội thảo. PGS.TS Phan Chí Anh, Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội cảnh báo rằng, việc áp dụng máy móc các bộ chuẩn mực ESG khắt khe rất dễ đẩy khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa văng ra khỏi chuỗi cung ứng.

Để hóa giải nguy cơ này, liên kết chuỗi do các doanh nghiệp đầu tàu dẫn dắt được xem là lối ra khả thi. Mô hình đưa nông hộ vào chuỗi cộng sinh công nghiệp mà TH đang theo đuổi là mục tiêu phù hợp cho hướng đi đó.

"Nhạc trưởng" kiến tạo và "chiến binh" tiên phong

Để đánh thức kho báu tài nguyên bản địa và nâng tầm thành Thương hiệu Quốc gia xanh, Chủ tịch Tập đoàn TH đề xuất một cơ chế phân vai rành mạch.

Trong đó, Nhà nước đóng vai trò "nhạc trưởng kiến tạo" định hình "hệ điều hành" vĩ mô; còn doanh nghiệp là những "chiến binh tiên phong" trực tiếp hiện thực hóa thương hiệu bằng những sản phẩm thực chất.

Ở vai trò nhạc trưởng, Nhà nước cần sớm cụ thể hóa các quyết sách lớn thành hành lang pháp lý thông thoáng cho kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và lộ trình Net Zero.

Song hành với đó là chiến lược bảo hộ sở hữu trí tuệ ở mức cao nhất đối với nguồn tri thức bản địa. Đồng thời, mạng lưới cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài được kỳ vọng sẽ trở thành những "trạm xúc tiến", đồng hành hỗ trợ sản phẩm Việt vượt qua các rào cản kỹ thuật khắt khe tại những thị trường khó tính như Mỹ, EU và Nhật Bản.

Ở vai trò chiến binh, theo ông Ngô Minh Hải, bản thân mỗi doanh nghiệp phải "tự nguyện khắt khe với chính mình bằng chuẩn ESG".

Nếu khối doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò dẫn dắt về hạ tầng nền tảng, thì khối doanh nghiệp tư nhân phát huy sự linh hoạt trong việc ứng dụng AI và quản trị số. Đặc biệt, khi bước ra biển lớn, cộng đồng doanh nghiệp Việt cần sát cánh dưới một ngọn cờ chung, chấm dứt tư duy cạnh tranh ngắn hạn bằng cách phá giá.

Đề xuất phân vai từ góc nhìn doanh nghiệp của ông Ngô Minh Hải đã gặp gỡ nhiều kiến nghị chính sách tâm huyết tại hội thảo.

Ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về khoa học và công nghệ đề xuất cần sớm nghiên cứu xây dựng Khung ESG quốc gia theo lộ trình phù hợp, đi kèm hệ thống chuẩn hóa đo lường và cơ chế xác minh độc lập.

"Nếu được thiết kế hợp lý, ESG sẽ trở thành động lực cạnh tranh tự nhiên", ông Huân nhận định.

Trong cấu trúc ấy, Mặt trận Tổ quốc với chức năng tập hợp, giám sát và phản biện xã hội sẽ đóng vai trò cầu nối tin cậy giữa chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Lời giải cho bài toán "nội địa hóa ESG" không nằm ở việc hạ thấp tiêu chuẩn quốc tế, mà ở việc lấp đầy các chuẩn mực ấy bằng nội lực bản địa và sự cộng hưởng trách nhiệm của cả hệ thống.

"Quốc gia tạo ra bộ khung, doanh nghiệp tạo sức sống vào thương hiệu đó", ông Ngô Minh Hải chia sẻ.