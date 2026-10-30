Hơn 99% người dân vùng sông nước Cà Mau được khám sàng lọc sức khỏe miễn phí

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (bìa phải) trao tặng hoa và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể tiêu biểu, xuất sắc tham gia thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị tại địa phương. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tính đến ngày 30/10/2026, Cà Mau đã ghi nhận hơn 2,1 triệu lượt người được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc, đạt tỷ lệ 99,2% trên tổng số hơn 2.150.130 người thuộc diện quản lý toàn tỉnh.

Với kết quả trên, Cà Mau vinh dự được Bộ Y tế ghi nhận là một trong 2 địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ bao phủ khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc cho người dân.

Quang cảnh hội nghị tại Cà Mau vào chiều 30/10. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Để đạt được kết quả ấn tượng này, thời gian qua, Cà Mau đã triển khai quyết liệt chiến dịch cao điểm 45 ngày (từ 15/9 đến 30/10), đồng loạt ra quân tại 64 xã, phường. Mạng lưới y tế từ công lập đến tư nhân, cùng sự hỗ trợ của các lực lượng tuyến trên đã được huy động tối đa.

Hội nghị có sự tham gia đông đủ của đại diện lãnh đạo 64 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trong đó, Trạm Y tế xã, phường trực tiếp thực hiện khám cho hơn 1,33 triệu lượt người; hơn 799 nghìn lượt người còn lại được tích hợp qua hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế…

Để duy trì và phát huy hiệu quả chương trình trong thời gian tới, thay mặt Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW tỉnh Cà Mau, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy yêu cầu ngành y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh khẩn trương rà soát, làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa thông tin định danh để khắc phục tình trạng chênh lệch giữa số lượng khám thực tế và dữ liệu cập nhật trên hệ thống Sổ sức khỏe điện tử.

Đồng chí Hồ Thanh Thủy phát biểu tổng kết tại hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đồng thời, phải dồn lực cho chiến dịch “90 ngày cao điểm” tiếp theo (từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027) để tổ chức các đội khám lưu động đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng sông nước khó khăn. Mục tiêu là quyết tâm “khám vét” cho khoảng 17.200 người dân chưa được tiếp cận dịch vụ, hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân (bìa phải) trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc tham gia thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị tại địa phương. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Kết quả khám phải gắn liền với công tác quản lý, theo dõi và tư vấn điều trị các bệnh mạn tính như huyết áp, đái tháo đường ngay tại tuyến y tế cơ sở, đưa việc chăm sóc sức khỏe nhân dân đi vào chiều sâu và thực chất.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy (bìa phải) trao tặng Bằng khen của Chủ tịch tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc tham gia thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị tại địa phương. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Định hướng năm 2027, Cà Mau xác định chuyển chương trình khám sức khỏe toàn dân sang trạng thái quản lý nền nếp, chuyên sâu và bền vững. Công tác chuẩn hóa dữ liệu điện tử sẽ được lấy làm thước đo để triển khai mô hình bác sĩ gia đình và chăm sóc sức khỏe trọn đời.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Cà Mau tuyên dương và tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 21 tập thể và 42 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc tham gia thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị tại địa phương. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Song song đó, chất lượng chuyên môn sẽ được nâng cao bằng việc 100% người dân mắc bệnh mạn tính được phân loại, lập hồ sơ quản lý và cấp phát thuốc định kỳ ngay tại trạm y tế cơ sở…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại hội nghị, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã ghi nhận, biểu dương kết quả tỉnh Cà Mau đạt được. Đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chủ động thực hiện kế hoạch, nhất là kế hoạch cao điểm 45 ngày để đạt được kết quả khám sàng lọc, gắn khám sức khỏe với chuyển đổi số, làm sổ sức khỏe điện tử…

Thứ trưởng đề nghị, năm 2027 tỉnh Cà Mau chuyển sang khám có chất lượng, ưu tiên đối tượng người yếu thế, người có công. Thực hiện tốt nhiệm vụ 1 người dân, 1 mã định danh 1 sổ khám. Cùng với đó, củng cố nhân lực và tăng cường chất lượng y tế cơ sở. Tỉnh Cà Mau cũng cần tổng hợp kinh nghiệm thực hiện báo cáo Bộ để có thể nhân rộng ra các địa phương khác.