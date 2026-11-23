Ông Amitabh Behar, Giám đốc điều hành quốc tế của Oxfam, cảnh báo các chất độc hại từ bom đạn, hỏa hoạn, công trình đổ nát và nước thải chưa qua xử lý đang xâm nhập môi trường sống của người dân thông qua không khí, nước uống và thực phẩm.

Ông cho rằng việc phá hủy và gây ô nhiễm môi trường Gaza có thể cấu thành tội ác chiến tranh về môi trường, đồng thời đe dọa cuộc sống của người Palestine qua nhiều thế hệ.

Báo cáo được xây dựng dựa trên ảnh vệ tinh, công nghệ viễn thám, phân tích khoa học và dữ liệu nguồn mở. Các tổ chức thực hiện kêu gọi một cuộc điều tra độc lập, toàn diện để xác định mức độ ô nhiễm và giảm thiểu rủi ro đối với người dân.

Trẻ em ở Gaza. Ảnh: Unsplash

Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, các cuộc tấn công kể từ ngày 7/10/2023 đã tạo ra khoảng 61 triệu tấn đống đổ nát tại Gaza, tương đương 29 tấn cho mỗi người dân. Oxfam ước tính cần tới 2,1 triệu chuyến xe tải để vận chuyển toàn bộ lượng phế thải này.

Những đống đổ nát không chỉ cản trở hoạt động tái thiết mà còn chứa nhiều chất độc hại. Bom đạn chưa phát nổ có thể rò rỉ hóa chất vào đất và nước ngầm khi vỏ đạn bị ăn mòn. Các phương tiện, ắc quy và kho nhiên liệu bị phá hủy cũng làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm.

Nguồn cung nước tại Gaza đã giảm từ 334.107 m³ mỗi ngày trước tháng 10/2023 xuống còn 54.747 m³ vào tháng 6/2024, tương đương mức giảm khoảng 84%. Đến tháng 4/2026, con số này phục hồi lên 130.315 m³ nhưng vẫn thấp hơn 61% so với trước xung đột.

Tình trạng ô nhiễm nguồn nước cũng đáng lo ngại. Các cuộc kiểm tra tháng 7/2026 phát hiện vi khuẩn coliform trong 15/79 giếng nước ngầm. Trong khi đó, cả 6 nhà máy xử lý nước thải của Gaza đã bị phá hủy. Ước tính khoảng 40.000 m³ nước thải chưa qua xử lý mỗi ngày đổ ra Địa Trung Hải.

Trước xung đột, các trang trại tại Gaza cung cấp khoảng 95% lượng rau tươi người dân tiêu thụ. Đến cuối năm 2025, hơn 87% diện tích đất canh tác đã bị tàn phá, chỉ khoảng 3% còn có thể tiếp cận và không bị hư hại.

Oxfam cũng ghi nhận hơn 7.200 nhà kính bị hư hại, khoảng 95% gia súc bị thiệt hại và ngành đánh bắt cá gần như sụp đổ. Theo số liệu được báo cáo dẫn lại, đến tháng 7/2026, khoảng 1,2 triệu người, tương đương 59% dân số Gaza, phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức khủng hoảng hoặc nghiêm trọng hơn.

Ô nhiễm môi trường còn làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh. Trong tháng 1 và tháng 2/2026, Gaza ghi nhận hơn 1,9 triệu trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính và khoảng 81.000 trường hợp tiêu chảy cấp tính, trong đó hơn 36.000 trường hợp là trẻ em dưới 5 tuổi.

Thiệt hại môi trường cũng khiến quá trình phục hồi kinh tế thêm khó khăn. Theo đánh giá chung của Ngân hàng Thế giới, Liên minh châu Âu và Liên hợp quốc được Oxfam trích dẫn, thiệt hại vật chất trực tiếp tại Gaza ước tính 35,2 tỷ USD, còn thiệt hại kinh tế lên tới 22,7 tỷ USD tính đến tháng 10/2025.

Oxfam kêu gọi triển khai kế hoạch phục hồi gồm kiểm tra ô nhiễm, xử lý chất thải nguy hại, khôi phục các khu vực bị ảnh hưởng và thiết lập cơ chế giám sát môi trường lâu dài. Tổ chức này cảnh báo nếu không xử lý triệt để các nguồn ô nhiễm, hậu quả của xung đột có thể tiếp tục đe dọa sức khỏe và sinh kế của người Palestine trong nhiều thế hệ.