Hơn 99,1% người đã chuyển đổi thành công mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân

101.499.314 người đã chuyển đổi thành công sang số định danh cá nhân/căn cước công dân, đạt 99,17%. Ảnh: Nguyễn Thúy

Đổi mới hạ tầng, tạo bước ngoặt trong quản lý dữ liệu an sinh

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quản lý chính sách an sinh, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 3115/KH-BHXH ngày 13/8/2026 về chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) thay thế mã số BHXH, mã đơn vị quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ.

Để triển khai kế hoạch, hạ tầng kỹ thuật được nâng cấp, phần mềm nghiệp vụ được điều chỉnh, thông tin người tham gia được chuẩn hóa. BHXH các tỉnh, thành phố đồng loạt rà soát, cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, xử lý những trường hợp thông tin chưa thống nhất nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi trên toàn quốc.

Từ ngày 01/9/2026, quá trình chuyển đổi chính thức được triển khai trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST) - hệ thống quản lý thông tin người tham gia BHXH, BHYT, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ nhiều hoạt động nghiệp vụ liên quan.

Việc sử dụng số ĐDCN/CCCD thay cho mã số BHXH giúp thống nhất thông tin định danh, hạn chế trùng lặp, sai lệch dữ liệu, tạo thuận lợi cho kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống nghiệp vụ. Từ kết quả trên phần mềm TST, dữ liệu tiếp tục được cập nhật, đồng bộ với các phần mềm khác phục vụ quản lý, giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHYT, cung cấp dịch vụ công, hỗ trợ người tham gia.

Đạt 99,17% khối lượng chuyển đổi tính đến giữa tháng 10/2026

Theo số liệu tổng hợp đến ngày 16/10/2026, có 102.346.428 người thuộc phạm vi chuyển đổi trên phần mềm TST, gồm người đang tham gia cùng người đã dừng tham gia BHXH, BHYT. Trong số này, 101.499.314 người đã chuyển đổi thành công sang số ĐDCN/CCCD, đạt 99,17%.

Số trường hợp còn lại chiếm tỷ lệ khá nhỏ. Cụ thể, 162.080 người chuyển đổi chưa thành công, tương ứng 0,16%; 348.254 người chưa thực hiện chuyển đổi, chiếm 0,34%; 336.780 người chưa đủ điều kiện chuyển đổi, tương ứng 0,33%.

Theo BHXH Việt Nam, nguyên nhân chuyển đổi chưa thành công chủ yếu xuất phát từ thông tin cá nhân giữa các phần mềm nghiệp vụ chưa thống nhất hoặc dữ liệu mã số BHXH chưa được đồng bộ đầy đủ. Với nhóm chưa đủ điều kiện, một số trường hợp thiếu thông tin số ĐDCN/CCCD hoặc thông tin cá nhân chưa khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các trường hợp này tiếp tục được rà soát, đối chiếu, bổ sung thông tin để thực hiện chuyển đổi ngay khi đáp ứng điều kiện. Kết quả đạt được tới giữa tháng 10 tạo nền tảng quan trọng cho việc sử dụng thống nhất thông tin định danh cá nhân trong quản lý người tham gia BHXH, BHYT.

Tập trung xử lý dữ liệu còn tồn đọng và đẩy mạnh cải cách hành chính

Sau khi hoàn tất chuyển đổi đối với người đang tham gia BHXH, BHYT, trọng tâm tiếp theo là xử lý dữ liệu của người đã dừng tham gia cùng các trường hợp chuyển đổi chưa thành công, hướng tới hoàn thiện dữ liệu định danh trên toàn hệ thống.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, xác minh, cập nhật những trường hợp dữ liệu chưa thống nhất; phối hợp xử lý trường hợp chưa có hoặc chưa xác thực được số ĐDCN/CCCD; thực hiện chuyển đổi lại sau khi thông tin được bổ sung, chuẩn hóa.

Song song với quá trình này, các đơn vị đẩy nhanh cập nhật mã đơn vị quản lý trên phần mềm nghiệp vụ, ưu tiên đơn vị đang phát sinh giao dịch nhằm bảo đảm hoạt động nghiệp vụ diễn ra liên tục, thuận lợi. Các đơn vị chuyên môn thuộc BHXH Việt Nam tiếp tục theo dõi tiến độ, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật, xử lý vướng mắc phát sinh tại địa phương.

Việc chuyển từ mã số BHXH sang số ĐDCN/CCCD đánh dấu thêm một bước trong tiến trình chuyển đổi số của ngành BHXH. Một cơ sở dữ liệu người tham gia thống nhất, chính xác, đồng bộ sẽ tạo dư địa tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng hiệu quả quản lý, đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ BHXH, BHYT thuận tiện hơn./.