Xuất hiện hư hỏng sau nhiều năm khai thác

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ xã Năm Căn đến xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) dài khoảng 58km, hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2016. Đây là tuyến huyết mạch độc đạo kết nối trung tâm tỉnh Cà Mau với Mũi Cà Mau, giữ vai trò then chốt trong giao thương thủy hải sản và phát triển du lịch sinh thái.

Đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc khẩn trương dặm vá, sửa chữa vị trí hư hỏng nặng qua địa bàn xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm khai thác, dưới tác động của lưu lượng xe tải trọng lớn cùng triều cường dâng cao, nhiều đoạn trên tuyến đã bị xuống cấp.

Theo ghi nhận ngày 20/11, dọc tuyến xuất hiện hàng chục điểm bong tróc, hư hỏng. Vào mùa mưa, mặt đường đọng nước thành từng vũng lớn, biến nơi đây thành những "cái bẫy" tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đơn vị thi công đang triển khai máy móc, thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, khắc phục các vị trí hư hỏng trên tuyến.

Ông Trần Văn Thắng (ngụ xã Phan Ngọc Hiển) chia sẻ: "Trời nắng đi lại đỡ hơn, còn trời mưa có những chỗ nước đọng thành vũng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Mong muốn ngành chức năng sớm có giải pháp nâng cấp để người dân đi lại được an toàn, giao thông thuận lợi, du khách đi du lịch yên tâm hơn".

Trước thực trạng trên, UBND xã Đất Mũi đã kiến nghị đơn vị quản lý đoạn tuyến sớm triển khai giải pháp nâng cấp toàn tuyến vừa đảm bảo việc đi lại thuận lợi cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của xã Đất Mũi nói riêng và tỉnh Cà Mau nói chung.

Những chỗ bị ngập nước kéo dài được đơn vị thi công lắp đặt ống thoát nước.

Hơn 98 tỷ đồng sửa chữa các điểm xung yếu

Thông tin từ Văn phòng Quản lý đường bộ IV.4 cho biết, Cục Đường bộ Việt Nam đã chính thức phê duyệt hai dự án sửa chữa công trình trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Cà Mau với tổng kinh phí hơn 98 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ.

Cả hai dự án đều thuộc nhóm C, công trình giao thông đường bộ cấp III, do Khu Quản lý đường bộ IV làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam trực tiếp quản lý. Công trình triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027 và không phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, dự án thứ nhất có tổng mức đầu tư hơn 55 tỷ đồng (chi phí xây dựng hơn 49 tỷ đồng), triển khai tại xã Phan Ngọc Hiển. Nhà thầu sẽ tập trung sửa chữa, nâng cao nền, mặt đường đoạn Km 2400+060 - Km 2411+000; vuốt dốc đường đầu các cầu Công Dân Kiều, Ông Tà, Kênh Năm, Kênh Hồ, Nhưng Miên và Rạch Thọ. Đồng thời, gia cố cừ tràm kết hợp rọ đá chống xói và xây đá hộc vữa xi măng để khắc phục sạt lở tại các cống ngang từ Km 2426+190 - Km 2430+500.

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ láng nhựa mặt đường.

Dự án thứ hai có tổng mức đầu tư hơn 43 tỷ đồng (chi phí xây dựng gần 38 tỷ đồng), thực hiện trên địa bàn hai xã Đất Mới và Phan Ngọc Hiển. Ngoài việc nâng cấp mặt đường đoạn Km 2382+900 - Km 2394+370 và vuốt dốc đầu các cầu Trại Lưới, Ông Như, Ông Quyến, dự án sẽ xây dựng mới hệ thống rãnh kín bê tông cốt thép chịu lực dọc tuyến cùng cống hộp ngang đường để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng cục bộ.

Về giải pháp kỹ thuật, các đoạn tuyến sửa chữa vẫn giữ nguyên quy mô hiện hữu, nhưng được nâng cao độ vai đường (mép ngoài phần nền đường, lề đường) cao hơn mực nước tính toán thủy văn tối thiểu 0,4m. Kết cấu mặt đường được cào tạo nhám, bù vênh bằng cấp phối đá dăm và láng nhũ tương ba lớp; hệ thống báo hiệu đường bộ hoàn thiện đồng bộ theo quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT.