Hơn 98% số hộ tham gia đồng ý chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên về Đồng Nai

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

Theo tờ trình ngày 26/10/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng, việc lấy ý kiến nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới đã hoàn tất với sự đồng thuận cao. Toàn tỉnh ghi nhận 85,38% tổng số hộ đồng ý (tương đương 98,09% số hộ tham gia). Riêng tại 5 xã chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm: Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3, tỷ lệ đồng ý đều đạt trên 92% tổng số hộ và trên 96% số hộ tham gia. Chủ trương này cũng đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất ngày 22/10/2026.

Việc điều chỉnh nhằm thống nhất một đầu mối quản lý nhà nước đối với toàn bộ diện tích tự nhiên Vườn quốc gia Cát Tiên, chấm dứt tình trạng ranh giới giao thoa, chồng lấn giữa hai địa phương. Qua đó, nâng cao hiệu lực quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học, phát huy giá trị sinh thái rừng đặc dụng và tạo tiền đề đồng bộ trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.

Theo đề án, toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên hiện thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng (khoảng hơn 272 km², tương đương hơn 27.000 ha) sẽ được chuyển về thành phố Đồng Nai quản lý. Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của tỉnh Lâm Đồng còn lại 23.966,497 km², trong khi quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã không thay đổi.

Một góc Vườn quốc gia Cát Tiênhính giữa Đồng Nai và Lâm Đồng

Bên cạnh việc cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng các vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi của người dân và tính chặt chẽ về pháp lý:

Về tiêu chuẩn diện tích xã: Sau khi điều chỉnh, diện tích xã Cát Tiên 2 giảm 73,06% (còn 47,748 km²) và xã Cát Tiên 3 giảm 51,60% (còn 82,919 km²), không đạt tiêu chuẩn diện tích xã miền núi theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15. Do mức biến động vượt 20%, cơ quan chức năng cần xem xét đầy đủ quy định và bổ sung giải trình về cơ chế đặc thù.

Đối với diện tích khoảng 220 ha đất nông nghiệp của 190 hộ dân tại xã Cát Tiên 3, UBND tỉnh cần phối hợp với UBND thành phố Đồng Nai và các cơ quan Trung ương có liên quan rà soát, đề xuất phương án xử lý đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.​

Một nội dung khác cần được làm rõ là sự chưa thống nhất giữa Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia đối với tuyến ĐH.94/ĐT.726. Ban Pháp chế đề nghị UBND tỉnh phối hợp với thành phố Đồng Nai đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh các quy hoạch liên quan khi đủ điều kiện, bảo đảm tính đồng bộ và cơ sở pháp lý cho kết nối giao thông.​

Đối với 9 hộ dân tại khu vực Suối Nhỏ, xã Cát Tiên 2, cần phối hợp rà soát phương án quản lý hành chính, đất đai, sinh kế và chính sách an sinh xã hội; đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa phương hai bên và Ban Quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên.​

Bên cạnh đó, Ban Pháp chế đề nghị tiếp tục tạo điều kiện để người dân vùng đệm tại các xã Cát Tiên 2, Cát Tiên 3 tham gia nhận khoán bảo vệ rừng, được chi trả dịch vụ môi trường rừng và tiếp cận các chính sách hỗ trợ sinh kế phù hợp.