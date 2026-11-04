Hơn 98% hộ sử dụng đến 900 kWh/tháng được giảm tiền điện

Thông tin được Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Đình Phước cho biết trưa 4-11.

Ông Nguyễn Đình Phước, Phó Tổng giám đốc EVN. Ảnh: Thanh Hải

Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước cho biết, việc giảm giá được áp dụng đối với tất cả khách hàng sử dụng điện, đồng thời chính sách hỗ trợ các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiếp tục duy trì.

Theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện bình quân, hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện hằng tháng tương đương sản lượng 30kWh theo giá bán lẻ điện bậc 1. Hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng dưới 50 kWh/tháng cũng được hỗ trợ tương đương 30kWh theo mức giá này.

Giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia thành 5 bậc.

Thông tin thêm, Trưởng ban Kinh doanh và mua bán điện EVN Nguyễn Quốc Dũng cho hay, theo Quyết định số 2892/QĐ-BCT, ngày 31-10 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện, bậc 1 áp dụng cho 100 kWh đầu tiên, giá 1.901 đồng/kWh; bậc 2 từ 101-200 kWh, giá 2.289 đồng/kWh; bậc 3 từ 201-400 kWh, giá 2.894 đồng/kWh; bậc 4 từ 401-700 kWh, giá 3.456 đồng/kWh; bậc 5 từ 701 kWh trở lên, giá 3.844 đồng/kWh.

Theo cơ cấu mới, giá bán điện ở bậc 4 bằng 162% giá bán lẻ điện bình quân, còn bậc 5 bằng 180%. Trong biểu giá cũ, bậc cao nhất áp dụng từ trên 400 kWh có tỷ lệ 159% so với giá điện bình quân. Như vậy, việc thiết kế lại biểu giá tiếp tục duy trì nguyên tắc sử dụng điện càng nhiều, đơn giá ở các bậc cao càng lớn, nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm.

Theo tính toán của EVN, việc đồng thời giảm giá bán lẻ điện bình quân 2% và áp dụng biểu giá 5 bậc sẽ giúp phần lớn hộ gia đình giảm tiền điện.

“Trong tổng số hơn 29,36 triệu hộ sử dụng điện sinh hoạt, khoảng 94% số hộ có mức tiêu thụ dưới 777 kWh/tháng được giảm tiền điện nhờ thay đổi cơ cấu bậc thang. Khi tính cả tác động giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, khoảng 98,23% hộ sử dụng đến 900 kWh/tháng được giảm tiền điện”, ông Nguyễn Quốc Dũng nói.

Ngược lại, hộ sử dụng 1.000 kWh/tháng tiền điện sẽ tăng khoảng 37.300 đồng/tháng, còn hộ sử dụng 2.000 kWh/tháng tièn điện tăng khoảng 421.300 đồng/tháng. Theo thống kê của EVN, nhóm khách hàng tiêu thụ trên 900 kWh/tháng chiếm khoảng 1,77% tổng số hộ sử dụng điện sinh hoạt.

Ngoài ra, Bộ Công Thương bổ sung giá bán điện đối với cấp điện áp từ 220 kV trở lên. Theo đó, giá bán điện giờ bình thường là 1.771 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 1.101 đồng/kWh và giờ cao điểm là 3.110 đồng/kWh.

Đối với cấp điện áp trên 1 kV đến 35 kV, giá bán điện giờ bình thường là 1.814 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 1.116 đồng/kWh và giờ cao điểm là 3.348 đồng/kWh.

Đối với các cơ sở lưu trú du lịch sử dụng điện ở cấp điện áp trung áp trên 1 kV, giá bán điện giờ bình thường là 1.814 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 1.166 đồng/kWh và giờ cao điểm là 3.348 đồng/kWh…

Việc giảm giá bán lẻ điện bình quân 2% và áp dụng cơ cấu biểu giá mới sẽ làm giảm tổng chi phí mua điện của các nhóm khách hàng khoảng 1.531,89 tỷ đồng/tháng.

Do đó, Tập đoàn sẽ tiếp tục rà soát các khoản chi phí, tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm tối đa chi phí để bảo đảm các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Đối với chi phí phát sinh, EVN sẽ phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan để rà soát, tính toán, xử lý theo quy định.