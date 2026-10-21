Hơn 98% dân số Cà Mau được khám sức khoẻ định kỳ

Chủ động rà soát, thăm khám tận nhà cho người cao tuổi

Với tinh thần quyết liệt, xã Tân Hưng là một trong những địa phương hoàn thành sớm so với kế hoạch. Tính đến hết ngày 15/10, 100% người dân có mặt tại địa phương đã được khám sàng lọc sức khoẻ.

Bác sĩ CKI Lê Thanh Hải, Giám đốc Trạm Y tế xã, cho biết: “Ngay từ đợt ra quân đầu tiên, trạm đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động người dân tham gia khám sàng lọc. Ðến đợt cao điểm 45 ngày, đơn vị chủ động rà soát từng đối tượng, từng hộ gia đình, lập danh sách cụ thể những người đã khám và chưa được khám, để tuyên truyền, vận động những trường hợp còn lại đến thăm khám theo lịch của trạm y tế. Nhờ đó, xã nhanh chóng hoàn thành kế hoạch tỉnh giao”.

Nhân viên Trạm Y tế xã Tân Hưng đến tận nhà khám sức khoẻ cho người cao tuổi tại ấp Tân Bửu.

Nhờ địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, người dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của khám sức khoẻ định kỳ trong việc chủ động theo dõi thể trạng, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý để được tư vấn và điều trị kịp thời. Từ đó, bà con tự giác, chủ động đến các cơ sở y tế thăm khám sức khoẻ.

Bên cạnh tổ chức thăm khám tại trạm, Trạm Y tế xã Tân Hưng còn thành lập các tổ đến tận nhà khám sức khoẻ cho người cao tuổi và đối tượng yếu thế.

Vợ chồng ông Ðoàn Văn Hiền, ấp Tân Bửu, đều gần tuổi 80, có bệnh nền, đi lại khó khăn. Vì vậy, nhân viên y tế đã đến tận nhà thăm khám, kiểm tra sức khoẻ chu đáo cho ông bà. Ông Hiền xúc động chia sẻ: “Ðược bác sĩ đến tận nhà khám miễn phí, vợ chồng tôi mừng lắm, vì có điều kiện chăm sóc sức khoẻ lúc tuổi già".

Phối hợp y tế công - tư, hoàn thành sớm mục tiêu

Quy mô dân số hơn 29 ngàn người, qua các đợt ra quân, toàn xã Hưng Hội có hơn 23 ngàn lượt người được khám sàng lọc. Triển khai đợt cao điểm 45 ngày, trạm y tế xã được sự hỗ trợ của các cơ sở y tế tư nhân, đưa trang thiết bị hiện đại về tận các ấp phục vụ khám sức khoẻ cho bà con, nhờ đó xã hoàn thành sớm mục tiêu khám sức khoẻ toàn dân.

Trạm Y tế xã Hưng Hội tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc cho người dân ấp Năm Căn.

Bác sĩ CKI Lê Văn Mực, Giám đốc Trạm Y tế xã Hưng Hội, chia sẻ: “Bên cạnh các đợt ra quân khám tập trung tại trạm, chúng tôi còn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành từ Bệnh viện Thanh Vũ Medic Bạc Liêu và Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Minh Hải, với đội ngũ y bác sĩ và trang thiết bị y tế hiện đại, trực tiếp xuống từng khu dân cư thăm khám cho người dân. Chúng tôi tiến hành theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm từng ấp, đảm bảo tất cả người dân ai cũng được khám sức khoẻ 1 lần trong năm”.

Việc trạm y tế xã phối hợp với các bệnh viện tư nhân đưa trang thiết bị y tế về tận ấp khám sức khoẻ khiến bà con rất phấn khởi. Bà Nguyễn Thị Tuyết Dung, ấp Năm Căn, chia sẻ: “Ðược khám miễn phí, lại được các bác sĩ tận tình tư vấn cách chăm sức khoẻ, người dân ở ấp rất mừng”.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế, tính tới thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã khám sức khoẻ, khám sàng lọc cho hơn 2,5 triệu lượt người, đạt 98,3%. Trong đó, số người tự đến cơ sở y tế khám bằng bảo hiểm y tế trên 799.700 người; số khám sàng lọc sức khoẻ tại trạm y tế 1.721.980 lượt người.

Ông Nguyễn Tấn Lực, quyền Giám đốc Sở Y tế, cho biết: “Ðể đạt mục tiêu đợt cao điểm 45 ngày là đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế ít nhất một lần trong năm, Sở Y tế đã huy động các bệnh viện tuyến trên hỗ trợ nhân lực và trang thiết bị cho cơ sở. Ðồng thời, chỉ đạo 64 trạm y tế xã, phường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát từng hộ gia đình. Ðối với các trường hợp yếu thế, người già yếu hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhân viên y tế sẽ trực tiếp đến tận nhà thăm khám”./.