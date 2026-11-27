Đó là thông tin được ông Hoàng Quốc Cứ, Phó giám đốc Sở Y tế thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức ngày 27/11.

Ông Hoàng Quốc Cứ, Phó giám đốc Sở Y tế thông tin tại hội nghị.

Theo báo cáo Sở Y tế, ngành Y tế đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; vừa kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức sau sáp nhập, vừa duy trì hoạt động khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, đồng thời đẩy mạnh y tế dự phòng, y tế cơ sở, chuyển đổi số và tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Theo số liệu tổng hợp của ngành Y tế, tính đến ngày 13/11, tổng số người dân được khám sức khỏe định kỳ trên địa bàn toàn tỉnh là 1.458.411 người trên tổng số 1.476.567 người, tương đương khoảng 98,77%.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân đổi mới tư duy, chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhất của Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Trong 2026, các chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời, phòng chống bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng mở rộng và truyền thông giáo dục sức khỏe tiếp tục được triển khai.

Kết quả, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi còn 12,99%, giảm 0,51 điểm phần trăm so với năm 2025; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 24,23%, giảm 1,15 điểm phần trăm.

Tỷ lệ trẻ em được cân, đo theo dõi tăng trưởng đạt 99,25%; tỷ lệ phụ nữ mang thai được tư vấn dinh dưỡng đạt 72%; tỷ lệ trẻ em được tư vấn thực hành dinh dưỡng đạt 69%.

Những kết quả trên cho thấy hoạt động y tế dự phòng từng bước được chú trọng hơn, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe của người dân.

Ngành Y tế đã tập trung thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh không bị gián đoạn.

Từ ngày 01/01/2026, tỉnh đã hoàn thành việc bàn giao nguyên trạng 124 Trạm Y tế xã, phường về UBND cấp xã quản lý trực tiếp. Thực hiện giải thể 12 Trung tâm Y tế khu vực, tổ chức lại 06 TTYT khu vực và chuyển đổi thành Bệnh viện đa khoa khu vực. Đến nay, toàn ngành có 36 đơn vị trực thuộc.

Năm 2026, ngành Y tế đã điều chuyển 88 bác sĩ về tuyến xã, nâng tổng số bác sĩ tại 124 Trạm Y tế lên 365 bác sĩ để tăng cường chất lượng khám chữa bệnh tại cơ sở.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tập trung thi công sớm đưa vào sử dụng.

Về đầu tư cơ sở hạ tầng, dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy mô 1.000 giường tiếp tục được triển khai. Tổng vốn bố trí giai đoạn 2021 - 2026 là 1.228,5 tỷ đồng, giải ngân lũy kế đạt 935,843 tỷ đồng, bằng 76,18%.

Năm 2026, ngân sách đầu tư công bố trí cho ngành Y tế là 101,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 28,5 tỷ đồng và ngân sách địa phương 73 tỷ đồng.

Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng phương án phân bổ 2.742,8 tỷ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 để đầu tư nâng cấp, xây mới 47 trạm y tế và sửa chữa 140 trạm y tế, điểm trạm.

Đây là nguồn lực quan trọng nhằm khắc phục những hạn chế về cơ sở vật chất, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế kết nối liên thông dữ liệu; trên 80% lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế sử dụng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID.

Có 17 đơn vị triển khai Kiosk y tế thông minh; 24/35 cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử. Đặc biệt, toàn tỉnh đã chuẩn hóa, tạo lập 418.920 Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Với việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường y bác sĩ cho các trạm y tế, bệnh viện khu vực góp phần tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe và sàng lọc bệnh sớm cho người dân.

Cùng với việc tạo lập sổ sức khỏe góp phần từng bước quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, theo dõi tiền sử bệnh tật, kết quả khám sức khỏe và hỗ trợ bác sĩ có thêm thông tin trong quá trình chẩn đoán, điều trị.