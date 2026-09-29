Hơn 96% khu dân cư cả nước đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Cà Mau có Đại tá Trần Văn Thi, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, qua 5 năm thực hiện Thông tư số 124, công tác xây dựng địa bàn an toàn về an ninh trật tự (ANTT) đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ cơ sở.

Lực lượng công an toàn quốc đã tổ chức hơn 741.000 buổi tuyên truyền, vận động trực tiếp cho hơn 38,4 triệu lượt người. Trên không gian mạng và các kênh truyền thông, hơn 637.000 tin, bài cùng hơn 5.500 phóng sự tuyên truyền đã lan toả sâu rộng.

Ghi nhận những đóng góp thiết thực, các cấp có thẩm quyền đã khen thưởng 9.351 tập thể và 9.812 cá nhân trong lực lượng công an có thành tích xuất sắc.

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, tỷ lệ khu dân cư đạt chuẩn "An toàn về ANTT" luôn duy trì ở mức cao qua các năm. Cụ thể, năm 2022 đạt 94,51% (80.726 khu dân cư); năm 2023 đạt 96,47% (82.453 khu dân cư); năm 2024 đạt 97,23% (85.178 khu dân cư) và năm 2025 đạt 96,82% (83.751 khu dân cư).

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của hơn 2.500 đại biểu.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị nêu những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Thông tư số 124: Một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở và người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đúng mức; việc xác định, lập danh sách phân cấp đối tượng điều chỉnh còn chậm và chưa sát thực tế; việc triển khai trình tự, thủ tục quy định có lúc thiếu đồng bộ; công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các cơ quan, đơn vị liên quan đôi khi còn chậm.

Ngoài ra, một số thuật ngữ, tiêu chí trong Thông tư 124 chưa được định lượng cụ thể, gây khó khăn cho công tác đánh giá, thẩm định.

Lực lượng công an tại tỉnh Cà Mau thường xuyên ra quân kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định kinh doanh, mua bán không lấn chiếm lòng đường. (Ảnh chụp tại xã Đá Bạc)

Tại hội nghị, Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khẩn trương rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung Thông tư 124 đảm bảo phù hợp tình hình thực tiễn.

Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, đánh giá; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền trên không gian mạng và nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT ngay từ địa bàn cơ sở./.