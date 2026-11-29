Việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục góp phần tạo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Trong lĩnh vực y tế, toàn tỉnh có 139.923 người được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, tổng kinh phí khoảng 169,3 tỷ đồng. So với kết quả xác định đối tượng theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, số người được thụ hưởng tăng 44.586 người, kinh phí tăng khoảng 81,9 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do thay đổi phạm vi địa bàn thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III theo kết quả phân định mới và biến động dân số.

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo có kinh phí thực hiện hơn 366,54 tỷ đồng. Trong đó, chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập được thực hiện đối với 39.044 học sinh, sinh viên, kinh phí trên 203,76 tỷ đồng; chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo thực hiện cho 20.864 học sinh, học viên, với kinh phí khoảng 119,73 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh triển khai chính sách học bổng, hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập cho 205 học sinh khuyết tật; hỗ trợ học tập cho 39 học sinh dân tộc thiểu số rất ít người; học bổng và các khoản hỗ trợ khác cho 2.442 học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp. Các chính sách đặc thù của tỉnh tiếp tục được thực hiện đối với 833 học sinh Trường THPT Chuyên, 514 học sinh dân tộc nội trú và 48 trẻ em khuyết tật học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Đối với lĩnh vực an sinh xã hội, kinh phí thực hiện các chính sách hơn 65,31 tỷ đồng. Trong đó, chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện đối với 21.420 người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội và người hưởng hưu trí xã hội, kinh phí hơn 53,25 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ tiền điện được triển khai đối với 20.861 hộ nghèo và hộ chính sách xã hội, kinh phí hơn 12,06 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, tổng kinh phí hơn 354,75 tỷ đồng. Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản được thực hiện đối với 26.419 hộ, tổng kinh phí hơn 346,45 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp được thực hiện cho 32 hộ, kinh phí 700 triệu đồng; hỗ trợ phát triển chăn nuôi và thủy sản cho 63 hộ, kinh phí 638 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc cho 34 hộ, kinh phí 340 triệu đồng. Hoạt động khuyến nông trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản được hỗ trợ cho 111 hộ, kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng đặc dụng và phát triển sinh kế vùng đệm được triển khai tại 15 xóm, tổng kinh phí 5,6 tỷ đồng.

Việc triển khai các chính sách góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo vệ tài nguyên rừng và cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Qua rà soát, một số chính sách có số lượng đối tượng và kinh phí tăng so với giai đoạn trước, chủ yếu do thay đổi phạm vi phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030, điều chỉnh định mức hỗ trợ và bổ sung nhóm đối tượng thụ hưởng theo quy định mới.