Hơn 95% dữ liệu y tế được làm sạch và chuẩn hóa

Ông Huỳnh Thanh Huynh, Phó Giám đốc Sở Y tế kiểm tra công tác chuẩn hóa dữ liệu tại Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil

Bước tiến toàn diện trên 12 nhóm CSDL chuyên ngành

Chiến dịch 90 ngày được triển khai đồng bộ nhằm tối ưu hóa công tác quản lý nhà nước, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Sở Y tế Lâm Đồng đã chủ động phân công trách nhiệm cụ thể cho các phòng chức năng và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh phụ trách trực tiếp từng nhóm CSDL trọng tâm.

Ông Huỳnh Thanh Huynh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, nhiều mảng dữ liệu cốt lõi đã đạt tỷ lệ tuyệt đối 100% mục tiêu đề ra, tiêu biểu như: CSDL cơ sở trợ giúp xã hội, nhân viên tại cơ sở, người làm công tác xã hội, CSDL môi trường cơ sở y tế và CSDL nhân lực y tế (với 9.195/9.195 hồ sơ công chức, viên chức, người lao động được rà soát, chuẩn hóa thành công).

Bên cạnh đó, các hệ thống dữ liệu quy mô lớn, phục vụ đông đảo người dân cũng ghi nhận kết quả rất cao: CSDL về an toàn thực phẩm đạt 97,37%; Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em/sức khỏe sinh sản (eMCH) đạt 97,65% (với 99,44% cơ sở khám, chữa bệnh liên thông thành công từ HIS sang eMCH); Hệ thống Quản lý thông tin Tiêm chủng quốc gia (NIIS) đạt 96,05% với hơn 1,9 triệu đối tượng đã được làm sạch. Những con số này thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của toàn ngành trong công tác chuẩn hóa dữ liệu số.

Theo dõi tiến độ cập nhật CSDL tại Sở Y tế Lâm Đồng

Về quá trình rà soát và chuẩn hóa 12 CSDL y tế, ông Trần Đức Hiển - Giám đốc Trạm Y tế Cát Tiên 3 cho biết, trạm đã phân công nhân sự (2 cán bộ/điểm) phối hợp cùng thôn trưởng đối soát số liệu dân số, căn cước công dân và xác minh các trường hợp vắng mặt hoặc đi làm ăn xa. Kết quả, phần lớn các CSDL đã đồng bộ gần như đạt 100%. Trong đó, dữ liệu tiêm chủng mở rộng đạt 99%.

Quyết liệt duy trì dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”

Dù đạt kết quả tích cực, ngành y tế Lâm Đồng vẫn thẳng thắn nhìn nhận những rào cản thực tế. Một số nhóm dữ liệu gặp khó khăn do thiếu căn cước công dân, thông tin lịch sử tồn đọng hoặc đối tượng biến động cư trú, mất dấu. Đặc biệt, công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng trên hệ thống NIIS còn gặp áp lực lớn do số lượng hồ sơ đồ sộ trong khi nhân lực y tế cơ sở phải đảm nhiệm nhiều công việc cùng lúc.

Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà cập nhật dữ liệu khám sức khỏe người dân tại xã Phú Sơn Lâm Hà

Đáng chú ý, tiến độ giữa các địa phương vẫn chưa đồng đều. Nhiều xã, phường ghi nhận tỷ lệ hoàn thành dưới 80% như: Cam Ly - Đà Lạt (53%), Đức Trọng (57%), Tiến Thành (58%), Xuân Hương - Đà Lạt và Lâm Viên - Đà Lạt (60%).

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thanh Huynh, để khắc phục hạn chế này và duy trì bền vững kết quả đạt được, sở đã chỉ đạo khẩn, yêu cầu CDC tỉnh tăng cường hỗ trợ chuyên môn, tập trung gỡ vướng cho các địa phương đạt tỷ lệ thấp. Các trạm y tế cơ sở phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và tư pháp - hộ tịch xác minh thông tin đối tượng. Đồng thời bắt buộc cập nhật mũi tiêm phát sinh ngay trong ngày hoặc chậm nhất sau 24 giờ, tuyệt đối không để tích tụ lỗi mới.

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Song song đó, Sở Y tế kiến nghị Bộ Y tế và các cục chuyên ngành sớm nâng cấp hạ tầng, hỗ trợ kết nối trực tiếp với CSDL Quốc gia về Dân cư (C06) để tự động hóa xác thực, ban hành quy trình xử lý thống nhất cho các trường hợp đặc thù, bảo đảm dữ liệu y tế toàn tỉnh luôn “đúng, đủ, sạch, sống”.