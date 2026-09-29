Hơn 91 triệu cổ phiếu Novaland, 32 triệu cổ phiếu PNJ bị kê bán giá sàn

Trong phiên giao dịch hôm qua, áp lực bán trên diện rộng đã khiến VN-Index có lúc “thủng” mốc 1.770 điểm trước khi thu hẹp đà giảm và chốt phiên với mức giảm 4,43 điểm xuống 1.780,68 điểm.

Kịch bản gần như lặp lại trong phiên hôm nay với áp lực bán nhiều thời điểm dâng cao nhưng lực mua không đáng kể. Chỉ số không giảm quá sâu nhưng giao dịch ảm đạm.

Tâm điểm vẫn là hai cổ phiếu NVL của Novaland và PNJ. Hai mã này đã lập tức bị bán giá sàn ngay khi mở cửa, sau khi đã giảm sàn trong phiên hôm qua.

Chốt phiên, NVL khớp lệnh cao thứ hai toàn sàn với gần 22 triệu đơn vị, tuy nhiên vẫn còn 69,3 triệu đơn vị bị kê bán giá sàn. Như vậy hôm nay, nhà đầu tư đã đặt bán giá sàn tới hơn 91 triệu cổ phiếu của Novaland.

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu này diễn ra ngay trước ngày giao dịch không hưởng quyền (30/9) trong kế hoạch phát hành gần 700,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Novaland. Tỷ lệ thực hiện quyền là 33,33%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm một cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên hôm nay, thị giá NVL đang ở mức 10.300 đồng/cổ phiếu.

Trong khi PNJ ghi nhận hơn 1,2 triệu đơn vị sang tay, trong khi còn hơn 31 triệu đơn vị đặt bán sàn cho đến cuối phiên. Giá đóng phiên 28.600 đồng/cổ phiếu hôm nay của PNJ là mức giá thấp nhất trong gần 6 năm qua.

Cổ phiếu doanh nghiệp này vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi con số lỗ dự kiến lên tới hơn 6.200 tỷ đồng, bị ảnh hưởng bởi quy mô dự phòng hơn 7.000 tỷ đồng trong năm nay.

Thị trường chứng khoán không giảm mạnh về điểm số nhưng giao dịch ảm đạm

Ngoài hai cổ phiếu trên, sàn HOSE hôm nay cũng ghi nhận thêm TLH, TTF, COM, HID giảm hết biên độ.

Ở nhóm VN30 có 15 mã chốt phiên dưới tham chiếu, 4 mã đứng giá và 11 mã tăng. Giảm mạnh nhất là LPB (-4,4%), còn lại biên độ giảm thấp, không quá 1,8%.

Chốt phiên, sàn HOSE có 170 mã giảm và 133 mã tăng, VN-Index giảm nhẹ 2,95 điểm (-0,17%) xuống 1.777,73 điểm. Thanh khoản ảm đạm với chưa đầy 538 triệu đơn vị khớp lệnh, trị giá 12.338 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 396 tỷ đồng, trong đó VPB tiếp tục là cổ phiếu bị bán mạnh nhất với giá trị bán ròng 246 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 1,4 điểm (-0,52%) xuống 269,91 điểm. Trên sàn có 70 mã giảm, bằng với số mã tăng. Thanh khoản có thêm 41,5 triệu đơn vị, giá trị 722 tỷ đồng, khối ngoại mua ròng gần 20 tỷ đồng.

UPCoM-Index là chỉ số duy nhất giữ được sắc xanh với mức tăng 0,54 điểm (+0,43%) lên 125,5 điểm. Số mã tăng trên sàn là 131, trong khi có 80 mã giảm. Khối lượng khớp lệnh đạt trên 31 triệu đơn vị, giá trị 499 tỷ đồng.