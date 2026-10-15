Hơn 905.000 bài dự thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương, quyết sách, chiến lược lớn của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Sau hơn 9 tháng phát động, cuộc thi nhận được 905.681 tác phẩm dự thi thuộc các thể loại tạp chí, báo phát thanh, truyền hình và video clip. Các tác phẩm có sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài cùng các chuyên gia, nhà khoa học ở nước ngoài.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tình hình mới.

Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Chỉ đạo cuộc thi sẽ trao danh hiệu Tập thể xuất sắc cho 16 tập thể và trao 166 giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt chất lượng. Cơ cấu giải thưởng gồm 12 giải A, 22 giải B, 38 giải C, 74 giải Khuyến khích và 20 giải Triển vọng.

Cuộc thi là hoạt động chính luận nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời tạo diễn đàn để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, nghiên cứu, thể hiện quan điểm, nhận thức về những vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 ngày 18/10/2026.