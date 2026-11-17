Dữ liệu được kính viễn vọng Euclid thu thập trong khoảng 13 tháng quan sát, với dung lượng lên tới 1,7 triệu gigabyte. Khu vực bầu trời được khảo sát rộng gấp khoảng 9.500 lần diện tích Mặt trăng khi nhìn từ Trái đất.

Cụm thiên hà Abell 3128, gồm hàng trăm thiên hà nằm cách Trái đất khoảng 800 triệu năm ánh sáng, được kính viễn vọng không gian Euclid của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) ghi lại. Hình ảnh được công bố ngày 12/11/2026. Ảnh: ESA.

Được phóng vào không gian năm 2023, Euclid có nhiệm vụ xây dựng bản đồ vũ trụ ba chiều lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ chụp ảnh các thiên hà, kính viễn vọng này còn giúp xác định khoảng cách và vị trí của chúng, từ đó tìm hiểu vũ trụ đã hình thành và thay đổi như thế nào trong hàng tỷ năm qua.

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Euclid là tìm hiểu về vật chất tối và năng lượng tối, hai thành phần vẫn còn là bí ẩn đối với giới khoa học.

Theo các nghiên cứu hiện nay, những vật chất thông thường tạo nên con người, Trái đất, các ngôi sao và hành tinh chỉ chiếm khoảng 5% vũ trụ. Trong khi đó, vật chất tối chiếm khoảng 27% và năng lượng tối chiếm tới 68%.

Dù không thể nhìn thấy trực tiếp, các nhà khoa học cho rằng vật chất tối có ảnh hưởng đến chuyển động của các thiên hà, còn năng lượng tối có thể là nguyên nhân khiến vũ trụ ngày càng giãn nở nhanh hơn.

Đáng chú ý, dữ liệu mới còn ghi nhận khoảng 15.000 trường hợp có khả năng xảy ra hiện tượng thấu kính hấp dẫn. Hiểu đơn giản, đây là hiện tượng ánh sáng từ một thiên hà ở rất xa bị bẻ cong bởi lực hấp dẫn của những vật thể lớn nằm phía trước, giúp các nhà khoa học quan sát và nghiên cứu những vùng không gian xa xôi.

Ngoài ra, Euclid cũng phát hiện khoảng 60 triệu đối tượng có khả năng là chuẩn tinh, những vùng cực kỳ sáng ở trung tâm các thiên hà, nơi tồn tại các hố đen khổng lồ. Ánh sáng từ một số đối tượng đã mất gần 13 tỷ năm mới đến được Trái đất, mang theo thông tin về vũ trụ thuở sơ khai.

Dù ghi nhận lượng dữ liệu khổng lồ, Euclid mới chỉ hoàn thành khoảng 14% diện tích bầu trời dự kiến khảo sát.

Theo kế hoạch, kính viễn vọng này sẽ hoàn thành bản đồ vũ trụ 3D vào năm 2031. Các nhà khoa học kỳ vọng những dữ liệu thu thập được sẽ giúp giải đáp nhiều câu hỏi lớn, trong đó có việc vũ trụ được hình thành như thế nào và điều gì đang khiến nó tiếp tục giãn nở.