Vòng cơ sở cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” được tổ chức tại 8 địa điểm riêng biệt gồm: Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn); Trường THCS Bồng Sơn (phường Bồng Sơn); Trường THCS Ngô Mây (xã Phù Cát); Trường THCS Tây Sơn (xã Tây Sơn); Trường Tiểu học, THCS & THPT UKA (phường Hội Phú); Trường THCS Chu Văn An (xã Chư Sê); Trường THCS Đề Thám (phường An Khê); Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Ayun Pa).

Thí sinh học quy chế thi trước khi bước vào vòng thi cơ sở tại điểm thi Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn). Ảnh: Trần Dung

Thí sinh dự thi là học sinh đang học tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh yêu thích học tiếng Anh và có nguyện vọng tham gia dự thi các bài thi đánh giá năng lực ngôn ngữ tiếng Anh.

Ở vòng cơ sở, các thí sinh làm bài thi tiếng Anh trên giấy với các kỹ năng nghe, đọc, viết của chuẩn năng lực ngôn ngữ từng cấp học, theo khung năng lực ngôn ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (bậc 1 đối với học sinh Tiểu học, bậc 2 đối với học sinh THCS và bậc 3 đối với học sinh THPT).

Trước khi vào phòng thi, thí sinh đã đến các điểm thi để học quy chế thi và tham gia hoạt động sử dụng tiếng Anh giao tiếp với giáo viên người nước ngoài để thực hành kỹ năng nói nhưng không tính điểm vào bài thi.

Cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dành cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh, phát triển môi trường dạy học và sử dụng ngoại ngữ trong giáo viên, học sinh phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng thời, cuộc thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khơi dậy tinh thần yêu thích học tập, rèn luyện tiếng Anh; tìm kiếm, tôn vinh những học sinh phổ thông có tài năng về tiếng Anh; tạo cơ hội cho học sinh nâng cao trình độ ngoại ngữ, tiếp cận với chuẩn năng lực ngôn ngữ quốc tế và trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế.

Trước khi vào phòng thi, thí sinh tham gia hoạt động sử dụng tiếng Anh giao tiếp với giáo viên người nước ngoài. Ảnh: Trần Dung

Dự kiến, vòng bán kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 13-12 tại phường Quy Nhơn và phường Pleiku; vòng chung kết diễn ra vào ngày 26-12 tại phường Quy Nhơn.