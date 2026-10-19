Hơn 900 giáo viên, học sinh thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Học sinh thực hành sử dụng bình chữa cháy.

Sáng 19/10, Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang 2 (phường Long Xuyên) phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Mỹ Thới thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh An Giang tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hơn 900 giáo viên, học sinh.

Tại chương trình, cán bộ cảnh sát hướng dẫn giáo viên, học sinh những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, sơ cứu ban đầu và cứu nạn, cứu hộ; cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; giới thiệu các trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng của lực lượng cảnh sát.

Giáo viên và học sinh còn được trực tiếp trải nghiệm, thực hành các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, qua đó nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.