Theo chuyên trang theo dõi PowerOutage.us, tính đến 21h56 tối theo giờ miền Đông (tức 9h56 sáng 27/11 theo giờ Việt Nam), vẫn còn hơn 908.000 hộ dân tại Mỹ chưa có điện sinh hoạt, giảm nhẹ so với mức 961.000 hộ được ghi nhận vào lúc 19h30 cùng ngày.

Thống kê chi tiết cho thấy bang Pennsylvania chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 207.000 hộ mất điện, theo sau là New Jersey với hơn 179.000 hộ, Maryland 139.000 hộ, Virginia 106.000 hộ, Missouri 100.000 hộ và bang New York ghi nhận hơn 68.000 trường hợp.

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Khi cơn bão quét qua khu vực, sức gió giật lên tới 70 dặm/giờ (112 km/h) đã quật ngã nhiều cây xanh và đường dây tải điện. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết sức gió giật từ 50 đến 70 dặm/giờ (80-112 km/h) đã được ghi nhận hoặc dự báo trên khắp các khu vực thuộc Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, New York và vùng duyên hải New England.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết gió giật mạnh từ 50 đến 70 dặm/giờ (80-112 km/h) đã được ghi nhận hoặc dự báo trên khắp các khu vực thuộc Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, New York và vùng duyên hải New England. Cơ quan này nhận định tình hình thời tiết tại khu vực Trung Đại Tây Dương dự kiến sẽ dần cải thiện qua đêm khi vùng mưa to và gió mạnh nhất di chuyển lên New England, dù gió giật cấp 25-35 dặm/giờ vẫn có thể tiếp diễn dọc Bờ Đông vào thứ Sáu.

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NWS nhận định tình hình thời tiết tại khu vực Trung Đại Tây Dương sẽ dần cải thiện qua đêm khi vùng mưa lớn và gió mạnh nhất dịch chuyển lên New England, dù gió giật cấp 25–35 dặm/giờ vẫn có thể tiếp diễn dọc Bờ Đông vào thứ Sáu.

Tại thành phố New York, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp báo cáo sức gió đã gia tăng mạnh mẽ vào chiều thứ Năm, đạt mức 56 dặm/giờ (90 km/h) tại sân bay LaGuardia. NWS lưu ý thêm rằng gió mạnh thổi từ biển vào kết hợp với triều cường đang gây ngập úng tại các cộng đồng dân cư vùng trũng ven biển dọc một số khu vực Bờ Đông.

Cơn bão cũng làm gia tăng tình trạng gián đoạn hàng không. Dữ liệu cập nhật từ FlightAware cho thấy có tổng cộng 454 chuyến bay liên quan đến Mỹ bị hủy và 2.411 chuyến khác bị hoãn trong ngày thứ Năm, trong đó các sân bay lớn tại khu vực Washington và thành phố New York chịu tác động nặng nề nhất.

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Trước diễn biến thời tiết cực đoan của cơn bão vùng Đông Bắc (nor'easter), giới chức thành phố New York đã quyết định hoãn cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn thường niên lần thứ 100 của hệ thống bán lẻ Macy's sang thứ Bảy. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 100 năm sự kiện biểu tượng này phải dời lịch tổ chức vì thời tiết xấu.

Trong một diễn biến riêng rẽ cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã phê duyệt khoản viện trợ liên bang trị giá khoảng 100 triệu USD cho bang Florida sau các trận bão và lũ lụt nghiêm trọng tại đây, bao gồm cả nguồn ngân sách đã được duyệt trước đó liên quan đến bão Isaias.