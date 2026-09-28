Hơn 90 tỷ đồng sửa chữa hệ thống kè quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt)

Hồ Xuân Hương được công nhận là Di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, đã được sửa chữa, gia cố hệ thống kè một lần vào năm 2010.

Theo đó, Gói thầu số 9 thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị dự án khắc phục, duy tu, sửa chữa hệ thống kè, taluy xung quanh hồ Xuân Hương (phường Xuân Hương – Đà Lạt) có tổng mức đầu tư hơn 92 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư, thi công từ nay cho đến tháng 11 năm 2028 sẽ hoàn thành.

Dự án sẽ thi công phục hồi tuyến kè gia cố bảo vệ bờ hồ có tổng chiều dài 5.120m và tuyến kè bảo vệ quanh hai đảo Thủy Tạ, Bích Câu dài 510m. Ngoài ra, dự án còn nhằm sửa chữa, khôi phục hoạt động cống xả đáy bằng giải pháp chế tạo, lắp đặt cánh phai, sửa chữa cống xả đáy để phục hồi chức năng điều tiết mực nước hồ Xuân Hương.

Trong quá trình thi công kéo dài khoảng 2 năm, mực nước hồ Xuân Hương vẫn được giữ lại, không cần xả cạn nước. Đồng thời, quá trình sửa chữa cũng không ảnh hưởng nhiều đến chức năng điều tiết nước lẫn mỹ quan khu vực quanh hồ.

Vị trí một đoạn kè của hồ Xuân Hương đã bị sụt lún, hở hàm ếch, có nguy cơ ảnh hưởng đến mỹ quan công trình.

Hồ Xuân Hương được xem như trái tim của Đà Lạt, năm 1988 công trình được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia. Hệ thống kè quanh hồ Xuân Hương xây dựng từ năm 1998 và được sửa chữa, gia cố lần đầu tiên vào năm 2010.

Thời điểm này, chủ đầu tư phải xả cạn toàn bộ nước trong hồ Xuân Hương để phục vụ thi công. Theo ghi nhận, sau khoảng 15 năm được gia cố, nhiều đoạn kè, taluy xung quanh hồ Xuân Hương đã hư hỏng, sụt lún, hở hàm ếch ở nhiều vị trí, có nguy cơ ảnh hưởng đến mỹ quan của thắng cảnh này.