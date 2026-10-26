Hơn 90 tuổi vẫn miệt mài làm việc thiện

Ông Võ Văn Tuần (thứ hai, từ trái qua) tiếp nhận nguồn hỗ trợ cho Nhà ăn tình thương xã Vĩnh Trạch.

Đến thăm ông Tuần tại nhà ăn tình thương xã Vĩnh Trạch vào một buổi sáng, chúng tôi ấn tượng trước sự minh mẫn, nhanh nhẹn của ông ở tuổi 91. Dù sức khỏe đã giảm sút theo thời gian, ông vẫn niềm nở đón khách bằng nụ cười thân thiện và cái bắt tay ấm áp. Giọng nói có phần chậm hơn nhưng vẫn rõ ràng, ông vui vẻ chia sẻ những câu chuyện về quê hương, xóm, ấp đã gắn bó nhiều năm.

Nhà ăn tình thương xã Vĩnh Trạch được thành lập vào tháng 10/2010 tại Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trạch. Lúc đầu nhà ăn phục vụ 40 - 50 suất cơm trưa miễn phí mỗi ngày cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên và người lao động, đến nay số lượng tăng lên 300 suất/ngày.

Ông Tuần cho biết: “Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thu hút nguồn lực đóng góp xây dựng quỹ nhà ăn tình thương, các hoạt động kiểm tra, giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm, chất lượng phục vụ và chế độ dinh dưỡng của bữa ăn luôn được mọi người chú trọng”.

Ông Tuần cho rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hằng ngày. Đó có thể là bữa cơm miễn phí dành cho học sinh nghèo, phần quà hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn hay những quyển tập tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em đến trường.

Ông Tuần cho biết ông bắt đầu tham gia công tác thiện nguyện từ năm 1999. Từ những việc làm vừa sức, ông dần tạo được uy tín, kết nối nhiều tấm lòng nhân ái cùng chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2010, nhà ăn tình thương xã Vĩnh Trạch được thành lập, ông đảm nhận vai trò trưởng ban điều hành.

Lúc đầu nhà ăn phục vụ cho học sinh ở xa nhà, sau đó mở rộng đối tượng, phục vụ cả người lao động nghèo và người bán vé số dạo. Để duy trì hoạt động của nhà ăn, mỗi năm ông cùng các thành viên trong ban vận động khoảng 800 triệu đồng, gồm tiền mặt và hiện vật. Người góp của, người góp công, tùy điều kiện mỗi người mà chung tay đóng góp.

Ông Võ Văn Tuần (bìa trái) nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Ông Tuần còn tích cực vận động nguồn lực thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội. Hằng năm, ông vận động hơn 1 tỷ đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, tặng học bổng, mua sắm phương tiện chuyển bệnh nhân từ thiện và sửa chữa đường giao thông nông thôn. Ông quan tâm đến hoạt động của các xe chuyển bệnh nhân từ thiện, thường xuyên chăm lo, kiểm tra để phương tiện luôn sẵn sàng đưa người bệnh đi cấp cứu.

Với vai trò Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trạch, ông phối hợp với chính quyền và Công an xã triển khai mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng” và phong trào “Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói không với tệ nạn xã hội” góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Trạch Trần Thị Thanh Trúc cho biết: “Ông Tuần là tấm gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết tại địa phương. Dù đã ngoài 90 tuổi, ông vẫn miệt mài kết nối những tấm lòng nhân ái, vận động hàng tỷ đồng mỗi năm để duy trì nhà ăn tình thương, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phương tiện chuyển bệnh nhân và trao cơ hội đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

Ông còn phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và chính quyền thực hiện các mô hình văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự, phát huy tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”. Sự tận tụy của ông góp phần lan tỏa những giá trị nhân ái, khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Với những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng, ông Tuần nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành, trong đó nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.