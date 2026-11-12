Hơn 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể được lựa chọn cách tính thuế. Ảnh: quochoi.vn

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (Hà Nội) đặt vấn đề về cách thức các địa phương thu hút đầu tư và tạo nguồn thu ngân sách trong dài hạn.

Theo đại biểu, hiện nhiều tỉnh, thành đều có quy hoạch phát triển và đặt mục tiêu thu hút các tập đoàn lớn. Tuy nhiên, nếu các địa phương cùng hướng đến một nhóm nhà đầu tư quen thuộc, việc một tỉnh có thêm dự án chưa chắc đã đồng nghĩa nền kinh tế cả nước có thêm nguồn lực mới.

Từ thực tế này, đại biểu đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế phân chia nguồn thu theo hướng tạo động lực để địa phương quan tâm hơn đến sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Đồng thời, việc đánh giá hiệu quả thu hút đầu tư cần chuyển trọng tâm từ vốn đăng ký, số lượng dự án sang giá trị gia tăng và nguồn thu ngân sách thực tế mà hoạt động sản xuất, kinh doanh mang lại.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết Nhà nước đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, từ miễn, giảm, gia hạn thuế đến đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Riêng trong năm 2026, quy mô các chính sách miễn, giảm và giãn thuế dự kiến khoảng 360.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng thực hiện các giải pháp kiểm soát chi phí đầu vào như xăng dầu, điện nhằm giảm áp lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh"

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng cho biết các chính sách ưu đãi đang được mở rộng. Doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn thuế trong ba năm; ngưỡng doanh thu được miễn thuế được nâng lên 1 tỷ đồng, đồng thời một số doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được giảm 30% nghĩa vụ thuế theo chính sách hiện hành.

Về cơ chế phân chia nguồn thu, Bộ trưởng cho biết Luật Ngân sách nhà nước đã quy định tương đối rõ tỷ lệ phân chia nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương với ngân sách địa phương. Hiện ngân sách trung ương được hưởng 100% từ 18 nguồn thu, trong khi ngân sách địa phương có hơn 20 khoản thu được hưởng toàn bộ.

“Phần lớn các khoản thu thuộc ngân sách địa phương gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, trong đó có đóng góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vì vậy, phát triển khu vực doanh nghiệp này không chỉ tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng mà còn góp phần mở rộng nguồn thu cho ngân sách địa phương”, Bộ trưởng nói.

Bên cạnh đó, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính cũng là vấn đề được đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội) cho rằng kết quả cắt giảm thủ tục chỉ thực sự có ý nghĩa khi doanh nghiệp cảm nhận được sự thuận lợi và tiết kiệm chi phí trong quá trình thực hiện.

Do đó, cần xác định rõ những điểm nghẽn còn tồn tại để ưu tiên xử lý, qua đó chuyển kết quả cải cách trên giấy tờ thành lợi ích thực tế cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, ông cho biết.

Giải đáp vấn đề này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết thời gian thực hiện thủ tục hành chính đã giảm khoảng 53%, trong khi chi phí thực hiện giảm 55% nhờ các chương trình cải cách thời gian qua. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh hợp pháp nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.

Một trong những trọng tâm là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục, từ khâu gia nhập thị trường đến kê khai, nộp và quyết toán thuế. Các dịch vụ này sẽ tiếp tục được cải tiến để đơn giản, dễ sử dụng hơn, đồng thời phải bảo đảm an ninh mạng và an toàn dữ liệu của người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Cùng với cải cách thủ tục, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được tiếp tục hoàn thiện, trong đó có các giải pháp liên quan đến tiếp cận đất đai và nguồn vốn. Theo Bộ trưởng, việc nâng ngưỡng doanh thu để hộ và cá nhân kinh doanh được lựa chọn phương pháp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ hoặc doanh thu đối với mức dưới 10 tỷ đồng được kỳ vọng bao quát trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động.