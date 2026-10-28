Hơn 9.800 chiếc B-25 được sản xuất: Điều gì giúp Mỹ tạo ra số lượng lớn oanh tạc cơ này?

Trong Thế chiến II, nhu cầu về máy bay chiến đấu tăng nhanh khi Mỹ phải triển khai lực lượng trên nhiều chiến trường.

Bên cạnh việc phát triển những thiết kế mới, Washington cần bảo đảm máy bay có thể được sản xuất hàng loạt, cung cấp phụ tùng và duy trì hoạt động trong điều kiện chiến đấu kéo dài.

B-25 Mitchell là một ví dụ tiêu biểu cho quá trình đó. Do North American Aviation phát triển, máy bay thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 8/1940 và được đưa vào biên chế Mỹ trong năm 1941.

Trong những năm tiếp theo, thiết kế được sản xuất qua nhiều biến thể, từ B-25A đến B-25J, với những thay đổi về vũ khí và cấu hình.

Tổng sản lượng B-25 thường được thống kê ở mức 9.816 chiếc. Máy bay được sản xuất tại các cơ sở của North American Aviation, trong đó có nhà máy ở Inglewood, California và Kansas City.

Việc tổ chức sản xuất tại nhiều cơ sở giúp đáp ứng nhu cầu tăng cao trong giai đoạn chiến tranh.

Tuy nhiên, số lượng máy bay không phải yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả. Các đơn vị không quân còn cần phi công được huấn luyện, nhân viên kỹ thuật, phụ tùng thay thế, nhiên liệu và hệ thống bảo dưỡng.

Nếu thiếu một trong những thành phần này, máy bay dù được sản xuất với số lượng lớn cũng khó duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu.

B-25 có lợi thế nhờ thiết kế có thể điều chỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ. Những biến thể đầu tập trung vào nhiệm vụ ném bom, trong khi các phiên bản sau được cải tiến về hỏa lực và khả năng công kích tầm thấp.

Điều này giúp Mỹ khai thác cùng một dòng máy bay cho nhiều mục đích mà không phải phát triển hoàn toàn một thiết kế mới cho từng nhiệm vụ.

Ngoài lực lượng Mỹ, B-25 còn được các nước đồng minh sử dụng trong chiến tranh. Máy bay xuất hiện tại nhiều chiến trường và đảm nhận những vai trò khác nhau, từ ném bom đến hỗ trợ lực lượng mặt đất.

Sản lượng lớn của B-25 phản ánh sự kết hợp giữa thiết kế phù hợp, năng lực sản xuất công nghiệp và hệ thống hậu cần.

Đây cũng là bài học quan trọng về sức mạnh quân sự trong chiến tranh hiện đại: hiệu quả không chỉ được quyết định trên chiến trường mà còn bắt đầu từ nhà máy, trung tâm huấn luyện và mạng lưới bảo dưỡng phía sau.