Hơn 9,5 triệu lượt khám sức khoẻ toàn dân, TPHCM tăng tốc ở 3 nhóm đối tượng

Ngày 11/11, Sở Y tế TPHCM cho biết, hơn 9,53 triệu người đã được khám, sàng lọc hoặc cập nhật dữ liệu sức khỏe, đạt 74,6% dân số. Thành phố đang tăng tốc, tập trung vào nhóm học sinh, sinh viên, người lao động và người chưa được khám.

Tại cuộc họp giao ban ngày 10/11, UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị chuyển từ vận động chung sang rà soát từng nhóm đối tượng, xác định rõ trách nhiệm và tổ chức khám phù hợp, đồng thời cập nhật đầy đủ kết quả lên hệ thống quản lý sức khỏe điện tử.

UBND cấp xã được giao rà soát dữ liệu dân cư, lập danh sách người chưa được khám và xây dựng kế hoạch hoàn thành trong năm 2026; đồng thời phối hợp doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tổ chức khám bổ sung, tránh bỏ sót đối tượng.

Đối với người lao động, Liên đoàn Lao động TPHCM được giao đôn đốc các cấp công đoàn phối hợp doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phấn đấu hoàn thành cho 100% người lao động thuộc phạm vi quản lý trước ngày 30/11.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM cũng phải yêu cầu doanh nghiệp bố trí kinh phí, tổ chức khám cho người lao động đúng quy định, hoàn thành cùng thời hạn.

Tính đến ngày 9/11, TPHCM đã khám sức khỏe cho hơn 9,53 triệu người, đạt 74,6% dân số. Ảnh: Nguyễn Huế

Đến nay, hơn 2,39 triệu lao động chính thức đã được khám, đạt 53,2% trong tổng số khoảng 4,5 triệu người. Tỷ lệ khám tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đạt 86,2%, trong khi Khu Công nghệ cao mới đạt 22,31%.

Với nhóm học sinh, sinh viên, Sở GD-ĐT chủ trì rà soát, đôn đốc các cơ sở giáo dục phối hợp địa phương và cơ sở y tế tổ chức khám, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11.

Hiện tỷ lệ khám ở học sinh tiểu học đạt 93,9%, trẻ dưới 6 tuổi đạt 87,1%, học sinh THPT đạt 62,6%. Riêng sinh viên mới đạt 44,8%, tương ứng 201.423/450.000 người.

UBND TPHCM cũng yêu cầu Sở Y tế điều phối nhân lực, cơ sở khám chữa bệnh từ những địa phương đã đạt tỷ lệ trên 90% đến hỗ trợ nơi có tiến độ thấp; mở rộng thời gian, địa điểm khám và tăng cường kiểm tra chất lượng.

Ngành y tế đồng thời phải bảo đảm dữ liệu khám được cập nhật đầy đủ, chính xác; phân tích mô hình bệnh tật, nhận diện nhóm nguy cơ cao đối với các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh mạn tính.

Kết quả phân tích sẽ được chuyển đến trạm y tế và đội chăm sóc sức khỏe liên tục tại địa bàn dân cư để tư vấn, theo dõi, quản lý người có nguy cơ cao hoặc đã phát hiện bệnh. Qua đó, chương trình hướng đến chuyển từ khám sức khỏe diện rộng sang quản lý sức khỏe chủ động, liên tục, lấy phòng bệnh làm trọng tâm.