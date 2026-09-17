Hơn 890 lượt tuần tra, kiểm soát trong Tháng cao điểm chống khai thác IUU

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng lãnh đạo địa phương trao quà và tuyên truyền IUU cho bà con.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển Việt Nam và kế hoạch triển khai Tháng cao điểm chống khai thác IUU, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nhiệm vụ đến 100% cán bộ, chiến sĩ; xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Tuần tra trên biển.

Trong đợt cao điểm, Bộ Tư lệnh Vùng duy trì thường xuyên 32 tàu chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển được giao và phòng, chống khai thác IUU. Các lực lượng đã tổ chức hơn 890 lượt tuần tra, kiểm soát với quãng đường hơn 12.700 hải lý; kiểm tra trực tiếp 298 tàu cá với 2.138 thuyền viên.

Đại tá Nguyễn Đức Hiếu , Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng trực tiếp tuyên truyền cho bà con ngư dân tại bến phà An Thới Đông - Hiệp Phước.

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng tuyên truyền và tặng cờ Tổ quốc, áo phao, túi thuốc cho ngư dân.

Lực lượng chức năng đồng thời liên lạc, tuyên truyền, nhắc nhở 276 lượt tàu cá mất kết nối tín hiệu thiết bị giám sát hành trình (VMS), qua đó tỷ lệ tàu cá bật lại thiết bị và duy trì hoạt động đạt 81,88%. Các lực lượng đã xử phạt 15 vụ với 15 tàu cá vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai gắn với hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển. Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị đóng quân trên địa bàn thành lập 5 tổ, đội trực tiếp đến các âu tàu, bến cảng, khu neo đậu tàu thuyền để tuyên truyền về chống khai thác IUU cho ngư dân.

Thông qua máy liên lạc nghề cá, lực lượng chức năng tuyên truyền cho 1.708 tàu cá Việt Nam; cấp phát 2.104 tờ rơi, tặng 301 cờ Tổ quốc; đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí đăng, phát 79 lượt tin, bài, phóng sự tuyên truyền về chống khai thác IUU.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Thời gian tới, Tư lệnh Vùng yêu cầu tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện tại các vùng biển trọng điểm; tăng cường quản lý, giám sát tàu cá, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.'

Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu.

Các lực lượng tiếp tục xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm; không để xảy ra tình trạng tàu cá vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép; đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên rà soát, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã trao thưởng cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Tháng cao điểm chống khai thác IUU.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng trao giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích tốt trong đợt cao điểm.

Qua sơ kết, Bộ Tư lệnh Vùng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, rút kinh nghiệm và xác định các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, phòng, chống khai thác IUU; tiếp tục chủ động ngăn chặn tàu cá vi phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn và chủ quyền vùng biển được giao.