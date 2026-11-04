Hơn 87.600 căn nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành trong năm 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 ngày 4/11, thông tin về tiến độ thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và các giải pháp hỗ trợ người thu nhập thấp, công nhân tiếp cận nhà ở, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, nhà ở xã hội là nhu cầu thiết thực, chính đáng của người dân, góp phần bảo đảm an sinh và tạo nguồn lực lao động cho các đô thị, khu vực phát triển công nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh thông tin tại buổi họp báo

Theo Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, hiện cả nước đang triển khai xây dựng 293 dự án nhà ở xã hội với quy mô 363.065 căn. Trong đó, 128 dự án đã khởi công mới, quy mô 183.293 căn, gồm 140.492 căn nhà ở xã hội và 42.801 căn nhà ở cho thuê.

Đối với các dự án đã hoàn thành, có 170 dự án với quy mô 46.962 căn trên tổng số 97.271 căn theo kế hoạch, đạt 48%. Dự kiến đến hết năm 2026, cả nước sẽ hoàn thành 87.601 căn, tương đương 90% kế hoạch đề ra.

Riêng phân khúc nhà ở xã hội cho thuê, lũy kế đến nay, cả nước có 114 dự án đang triển khai với tổng quy mô 63.970 căn.

Từ khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở cho thuê vào tháng 6/2026, cả nước đã có thêm 29 dự án được khởi công, quy mô khoảng 85.594 căn. Trong đó, có 33.886 căn nhà ở cho thuê, chiếm khoảng 40%.

Đến nay, cả nước đã hoàn thành 8.314 căn nhà ở cho thuê. Dự kiến trong năm 2026, số căn hoàn thành đạt 18.049 căn, tương đương 104% kế hoạch được giao.

Đề cập đến giải pháp giúp người dân, nhất là người thu nhập thấp và công nhân, có thể mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội với giá phù hợp, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh nhìn nhận, thời gian qua đã có nhiều chính sách hỗ trợ nhưng việc triển khai còn mang tính manh mún, chủ yếu tập trung tháo gỡ từng vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Hiện Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì tham mưu sửa đổi, hoàn thiện Luật Nhà ở, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai. Dự thảo Luật tập trung cụ thể hóa các cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng thụ hưởng chính sách có thể tiếp cận nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê với mức giá phù hợp.

Thứ nhất, về đối tượng và điều kiện thụ hưởng, các Điều 31, 38, 44, 59 và 70 của dự thảo Luật quy định cụ thể các nhóm đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân. Đồng thời, dự thảo làm rõ điều kiện về nhà ở, thu nhập và thứ tự ưu tiên xét duyệt đối với từng loại hình chính sách.

Thứ hai, về nguyên tắc hỗ trợ và phát triển nhà ở, các Điều 32, 33, 45, 60 và 62 quy định việc thực hiện chính sách phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng; ưu tiên người có công, người khuyết tật, hộ nghèo và hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Dự thảo cũng cụ thể hóa cơ chế tạo lập nguồn vốn thông qua Quỹ nhà ở hoạt động không vì lợi nhuận và nguồn tài chính công đoàn; đồng thời quy định các hình thức quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.

Thứ ba, về chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư nhằm kéo giảm giá thành, các Điều 42, 48 và 64 quy định những ưu đãi về tài chính dành cho chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và nhà ở xã hội.

Các chính sách gồm miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; ưu đãi về thuế, tín dụng; hạch toán chi phí đầu tư hạ tầng và xây dựng vào chi phí hợp lý. Chủ đầu tư cũng được phép dành một tỷ lệ diện tích đất hoặc diện tích sàn để kinh doanh dịch vụ, thương mại nhằm bù đắp chi phí, góp phần giảm giá thành và bảo đảm giá bán, giá cho thuê phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Thứ tư, về phương pháp xác định giá và quản lý giao dịch, các Điều 37, 43, 67 và 68 quy định nguyên tắc xác định giá bán, giá thuê và giá thuê mua nhà ở xã hội. Theo đó, giá được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ và lợi nhuận định mức, không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước.

Dự thảo đồng thời quy định mỗi đối tượng chỉ được mua hoặc thuê một căn nhà ở xã hội; hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm đầu nhằm ngăn ngừa tình trạng đầu cơ, bảo đảm nhà ở xã hội được sử dụng đúng mục đích an sinh.

Theo Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, thông qua các quy định này, dự thảo Luật hướng tới hoàn thiện cơ chế phát triển nhà ở xã hội theo hướng đồng bộ hơn, vừa khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư, vừa tăng khả năng tiếp cận nhà ở của người thu nhập thấp và công nhân.