Hơn 87.600 căn nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành trong năm 2026

Theo thông tin ông Hà Quang Hưng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, cung cấp tại họp báo thường kỳ quý III của Bộ Xây dựng diễn ra chiều 15/10, trong 9 tháng của năm 2026, cả nước có 170 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê hoàn thành với tổng quy mô 46.497 căn. Kết quả này đạt 48% kế hoạch năm, gồm 38.183 căn để bán, cho thuê mua và 8.314 căn cho thuê.

Trong 3 quý vừa qua, đã có 128 dự án được khởi công xây dựng quy mô 183.293 căn; trong đó có 140.492 căn nhà ở xã hội và 42.801 căn cho thuê. Bộ Xây dựng dự kiến đến hết năm 2026, số căn hoàn thành đạt 87.601, gồm 69.552 căn để bán, cho thuê mua và 18.049 căn cho thuê.

“Phát triển nhà ở xã hội không chỉ góp phần bảo đảm an sinh, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người thu nhập thấp và công nhân lao động, mà còn thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm và hỗ trợ thị trường bất động sản phát triển cân đối hơn” - ông Hà Quang Hưng nhấn mạnh.

Trong đó, một trong những định hướng đáng chú ý thời gian tới là chuyển trọng tâm từ phát triển chủ yếu nhà ở thương mại để bán sang phát triển đồng thời nhà ở để bán và nhà ở cho thuê.

Ông Hà Quang Hưng khẳng định, theo định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, nhà ở cho thuê cần được xem là phân khúc chiến lược dài hạn, phục vụ nhu cầu của đông đảo người dân.

Bộ Xây dựng thống kê, lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, với quy mô 910.933 căn và tổng vốn đầu tư khoảng 841.338 tỷ đồng.

Trong số này, 363 dự án đã hoàn thành với 216.626 căn; 293 dự án đã khởi công, quy mô 363.065 căn; 291 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, tương ứng 331.242 căn. Tổng số căn thuộc các dự án đã hoàn thành, khởi công hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư bằng 91% mục tiêu của Đề án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội.