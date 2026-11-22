Hiện chỉ còn 150 người thuộc khối Nhà nước chưa thực hiện khám sức khỏe định kỳ

Theo thông tin tổng hợp từ Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, tiến độ thực hiện khám sức khỏe tại hai khối cơ quan trên địa bàn tỉnh ghi nhận những kết quả tích cực.

Cụ thể, trong tổng số 80.673 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc khối Nhà nước, đã có 80.523 người hoàn thành việc khám sức khỏe (đạt tỷ lệ 99,81%), hiện chỉ còn 150 người chưa thực hiện (chiếm 0,19%).

Xét theo cấp đơn vị, có 146/152 cơ quan, đơn vị và địa phương đã hoàn thành 100% kế hoạch (đạt 96,05%), bao gồm 24 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 122 địa phương cấp xã. Toàn khối hiện chỉ còn 6 đơn vị chưa hoàn thành (gồm 4 đơn vị cấp tỉnh và 2 địa phương cấp xã).

Đối với khối Đảng và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, tính đến hết ngày 20/11/2026, đã có 136/142 cơ quan, đơn vị cập nhật số liệu. Trong tổng số 7.016 người được thống kê, có 6.634 người đã đi khám sức khỏe (đạt 94,56%) và 382 người chưa khám (chiếm 5,44%).

Nhân dân chủ động đến khám sức khỏe định kỳ tại các xã, phường

Trong số các đơn vị đã báo cáo, có 128 đơn vị hoàn thành 100% chỉ tiêu (chiếm 94,12%), bao gồm 10 cơ quan khối Đảng cấp tỉnh, 114 Đảng ủy cấp xã và 4 cơ quan Trung ương. Hiện còn 8 đơn vị chưa hoàn thành (6 Đảng ủy cấp xã, 2 cơ quan Trung ương) và 6 đơn vị chưa cập nhật số liệu báo cáo.

Để bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người lao động cũng như hoàn thành kế hoạch chung của tỉnh, Sở Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương còn lại khẩn trương triển khai dứt điểm công tác khám sức khỏe theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 16529.