Ngày 17/11, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND) tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 860 tỷ đồng, cung cấp 485 căn nhà ở xã hội và 15 căn nhà ở thương mại, tổng cộng 500 căn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, việc triển khai dự án tại Đắk Lắk có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chính sách hậu phương Công an, tạo thêm cơ hội để cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ Công an đóng quân trên địa bàn tiếp cận nhà ở phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình.

Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang CAND tại phường Thành Nhất có tổng vốn đầu tư hơn 869,5 tỷ đồng. Ảnh: VT

Theo Thứ trưởng, việc khởi công dự án là sự cụ thể hóa chính sách hậu phương Công an của Đảng và Nhà nước. Ông yêu cầu các đơn vị liên quan xét duyệt hồ sơ chặt chẽ, bảo đảm những cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn nhất về nhà ở được xem xét mua nhà theo đúng quy định.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cũng đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung thực hiện 3 yêu cầu: bảo đảm chất lượng công trình, có thiết kế thẩm mỹ, hài hòa với cảnh quan và tổ chức thi công đúng tiến độ.

Trong đó, công trình phải đáp ứng yêu cầu sử dụng bền vững, lâu dài; bảo đảm an toàn trong quá trình thi công và có giá trị an cư cho cán bộ, chiến sĩ.

Dự án sẽ cung cấp 485 căn nhà cho cán bộ chiến sĩ. Ảnh: VT

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy khẳng định, việc chăm lo đời sống, tạo điều kiện an cư cho cán bộ, chiến sĩ Công an không chỉ là trách nhiệm của ngành Công an mà còn là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Theo ông Huy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chủ động bố trí quỹ đất tại vị trí thuận lợi, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Công an tháo gỡ khó khăn, giải quyết thủ tục về quy hoạch, đất đai và đầu tư để dự án sớm được triển khai.

Dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang CAND được xây dựng tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk có tổng diện tích sử dụng đất hơn 18.900m2, trong đó tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 59.885m2 với số vốn đầu tư hơn 869,5 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án dự kiến cung cấp 485 căn nhà ở xã hội và 15 căn nhà ở thương mại, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông đồng bộ. Công trình được xây dựng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, đáp ứng nhu cầu nhà ở và sinh hoạt của khoảng 1.500 người.