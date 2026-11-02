Hơn 866 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường nối quốc lộ 19 với sân bay Phù Cát

Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam

Theo thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Gia Lai ngày 1/11, UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường phía Tây tỉnh (ĐT 638), đoạn từ quốc lộ 19 đến Cảng hàng không Phù Cát.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 866 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 800 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách tỉnh.

Theo quyết định phê duyệt, dự án có điểm đầu giao với đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong (cũ) tại Km 1+930, điểm cuối giao với quốc lộ 19B tại Km 38+200.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 18 km, trong đó xây dựng mới 6,75 km; nâng cấp, mở rộng khoảng 6,49 km quốc lộ 19B hiện trạng và tận dụng khoảng 4,76 km thuộc các dự án đường dẫn cao tốc Bắc - Nam, hoàn trả quốc lộ 19B phục vụ mở rộng Cảng hàng không Phù Cát và nút giao đầu tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Về quy mô, phần đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, nền đường rộng 12 m, mặt đường và lề gia cố rộng 11 m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

Một trong những hạng mục của dự án là xây dựng cầu vượt sông Côn, kết nối hai xã Tây Sơn và Bình An. Công trình có chiều dài khoảng 581 m, rộng 12 m, kết cấu bê tông cốt thép, tải trọng thiết kế HL-93, góp phần hoàn thiện kết nối giao thông và nâng cao khả năng lưu thông trên toàn tuyến.

Dự án được triển khai trên địa bàn các xã Tây Sơn, An Nhơn Tây, Bình An, Bình Hiệp, Phù Cát và các phường An Nhơn, An Nhơn Bắc.

Thời gian chuẩn bị đầu tư từ năm 2026 đến năm 2027; triển khai thực hiện từ năm 2028 đến năm 2031.

Theo mục tiêu đầu tư, dự án nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh Gia Lai, tăng cường kết nối giữa quốc lộ 19, đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku với quốc lộ 19B và Cảng hàng không Phù Cát.

Việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực khai thác hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp; đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, phát triển du lịch và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai dự án theo quy định.

Ngày 29/10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát.

Dự án là một phần hạ tầng phục vụ kế hoạch phát triển du lịch của Gia Lai theo Chương trình hành động số 25-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách, trong đó có 1,1 triệu khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch đạt 45.500 tỷ đồng, thời gian lưu trú bình quân từ 3 ngày trở lên.

Theo định hướng quy hoạch, Cảng hàng không Phù Cát được phát triển với công suất khoảng 5 triệu hành khách và 12.000 tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030.

Trần Trọng