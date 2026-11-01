Hơn 866 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường kết nối sân bay Phù Cát

Dự án có tổng chiều dài khoảng 18km, điểm đầu giao với đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong (cũ) tại Km 1+930, điểm cuối giao với quốc lộ 19B tại Km 38+200. Trong đó, xây dựng mới 6,75km, nâng cấp, mở rộng khoảng 6,49km quốc lộ 19B hiện trạng và tận dụng khoảng 4,76km thuộc các dự án đường dẫn cao tốc Bắc - Nam, hoàn trả quốc lộ 19B phục vụ mở rộng Cảng hàng không Phù Cát và nút giao đầu tuyến đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát vừa được khánh thành

Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/giờ, nền đường rộng 12m, mặt đường và lề gia cố rộng 11m, kết cấu bê tông nhựa. Đáng chú ý, dự án xây dựng cầu vượt sông Côn nối hai xã Tây Sơn và Bình An, dài khoảng 581m, rộng 12m, kết cấu bê tông cốt thép, tải trọng thiết kế HL-93.

Dự án đi qua các xã Tây Sơn, An Nhơn Tây, Bình An, Bình Hiệp, Phù Cát và các phường An Nhơn, An Nhơn Bắc. Tổng vốn đầu tư hơn 866 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 800 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách tỉnh. Thời gian chuẩn bị đầu tư từ năm 2026 đến 2027, triển khai thực hiện từ năm 2028 đến 2031. Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, triển khai dự án.

Gia Lai đang tập trung đầu tư đồng bộ các tuyến đường kết nối, khơi thông không gian phát triển

Dự án nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối quốc lộ 19, đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku với quốc lộ 19B và cảng Hàng không Phù Cát. Qua đó, hình thành trục giao thông kết nối khu vực phía Tây với các trung tâm kinh tế, đô thị, khu công nghiệp, sân bay Phù Cát và khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai...