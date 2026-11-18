Tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn đã đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” phường Thanh Khê hơn 865 triệu đồng.

Lãnh đạo phường Thanh Khê trao "Bảng Tấm lòng vàng" cho các tập thể, cá nhân.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Khê đã trao “Bảng Tấm lòng vàng” ghi nhận các tập thể, cá nhân có đóng góp tiêu biểu cho công tác an sinh xã hội.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Thanh Khê trao sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo.

Ngoài ra, phường Thanh Khê còn tổ chức các hoạt động an sinh xã hội như: Trao tặng 1 tấn gạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 28 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; trao 37 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng học bổng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Trao học bổng cho các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, phường Thanh Khê cũng đã ra mắt các mô hình “Dân vận khéo” năm 2026; phát động xây dựng mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”; khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2026.

PHƯƠNG KIẾM